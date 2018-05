Công nghệ thu nhỏ lỗ chân lông Genesis

Đa số mọi người thường cho rằng chỉ da dầu mới bị lỗ chân lông to. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số nhiều nguyên nhân. Da khô hoặc da thiếu dưỡng chất cũng bị tình trạng này, do lỗ chân lông mở to để hô hấp. Dưới đây là những thông tin cần nắm rõ khi bị lỗ chân lông to:

Các loại da đều tiết dầu: Tiết dầu là cơ chế tự nhiên, dù bạn thuộc loại da khô, da hỗn hợp, da nhạy cảm hay da dầu. Việc tiết dầu, mồ hôi là một dạng bài tiết, giúp thanh lọc và bảo vệ da hàng ngày.

Không nên nhầm lẫn giữa da có dầu và da thừa độ ẩm: Cần phân biệt rõ da ở tình trạng nào, tránh việc lựa chọn sai sản phẩm, dẫn đến trị liệu kém hiệu quả. Làn da có dầu rất hay bị nhầm là thừa ẩm. Nếu bạn mua sản phẩm da dầu nhờn dùng cho da khô, có thể khiến da thêm cằn cỗi, xuất hiện nếp nhăn, bong tróc và dễ kích ứng.

Thiếu ẩm, da dễ bị lỗ chân lông to: Da bị thiếu ẩm, thiếu dưỡng chất, thiếu oxy sẽ bắt đầu tự động biểu hiện lên bề mặt, lỗ chân lông mở rộng để hút không khí, hút dưỡng chất.

Không nên dùng sản phẩm kiểm soát dầu tràn lan: Bạn chỉ nên sử dụng sản phẩm kiểm soát dầu khi xác định đúng làn da mình thuộc loại nào. Sử dụng sản phẩm tràn lan chỉ giúp khép tạm thời lỗ chân lông, sau đó da dễ xuất hiện những phản ứng khác như bong, khô, rám, xỉn màu và mất nước.

Da dầu vẫn cần kem dưỡng da: Hãy chọn những sản phẩm phù hợp cho da dầu để vừa sạch thoáng lỗ chân lông, vừa tăng cường độ ẩm cho da. Lỗ chân lông sẽ tự động se khít, làn da sẽ trơn láng hơn.

Dưỡng ẩm cần thiết với mọi loại da: Làn da luôn cần đủ chất dinh dưỡng. Dù da khô, nhờn hỗn hợp, vẫn cần được bổ sung độ ẩm, dinh dưỡng hàng ngày. Đặc biệt đối với những người làm việc 8 tiếng trong môi trường điều hòa, dễ gây nên hiện tượng mất nước bề mặt.

Khách hàng đang thu nhỏ lỗ chân lông vùng mũi bằng Genesis mode.

Điều trị lỗ chân lông to có nhiều cách, bạn có thể dùng công nghệ cao như Laser, Genesis, Ematrix, 3D Microneedle hoặc những công nghệ từ thiên nhiên, dùng mỹ phẩm đặc trị. Quá trình điều trị từ 3 đến 6 lần, mỗi lần cách nhau 2 tuần đến 2 tháng, tùy theo từng tình trạng da.

Dịch vụ thu nhỏ lỗ chân lông bằng công nghệ Genesis mode từ Hàn Quốc được yêu thích vì hiệu quả rõ rệt cho người sử dụng. Đặc biệt, bạn có thể làm từng phần trên khuôn mặt như vùng trán, vùng mũi, bùng chữ T, vùng má để cải thiện, đồng nhất tính chất và sắc tố làn da của mình. Công nghệ này sử dụng Laser toning, than hoạt tính, ánh sáng, được sử dụng rộng rãi ở Hàn Quốc, Singapore, Hong Kong. Tại Hàn Quốc, nhiều ngôi sao giải trí đều sử dụng phương pháp này 2 tháng một lần, thanh tẩy độc cho da, hút sạch bụi bẩn, chì, nhiễm độc hóa chất do trang điểm hoặc không khí ô nhiễm gây ra.

Hình ảnh khách hàng sau một lần trị liệu Genesis vùng giáp mũi.

Nhiều doanh nhân đã sử dụng dịch vụ này để detox cho làn da của mình. Các bạn trẻ áp dụng công nghệ này để thu nhỏ lỗ chân lông vùng chữ T, tránh tình trạng mụn do da tiết dầu. Quá trình thu nhỏ lỗ chân lông thực hiện từ 3 đến 5 lần, mỗi lần cách nhau 1đến 2 tháng.

