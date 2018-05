CoolLipo, công nghệ hút mỡ bằng laser

CoolLipo dùng năng lượng laser thích hợp để phá vỡ và lấy ra các tế bào mỡ tại bất cứ vùng nào có mỡ không mong muốn trên cơ thể. Nhờ bước sóng 1.320 nm, ngoài việc làm tan mỡ, công nghệ này còn kích thích sản sinh collagen làm săn chắc, trẻ hóa cấu trúc da từ bên trong.

Tiến trình thực hiện hút mỡ bằng CoolLipo rất đơn giản. Thời gian thực hiện thông thường khoảng 60 phút cho một vùng điều trị, và có thể thấy ngay kết quả trong vòng một tuần giảm từ 6 đến 20 cm vòng đo.

Hiệu quả này còn có thể tăng cao hơn nữa cho đến 6 tháng xét cả về mức độ giảm mỡ, săn chắc và trẻ hóa da.

Ưu điểm của CoolLipo là an toàn, thao tác đơn giản, không đau, không để sẹo trên da, kết quả thấy ngay lập tức, chỉ cần điều trị một lần và gây tê tại chỗ.

Bác sĩ Nguyễn Hoàng Quân trong thời gian thực hành dưới sự hướng dẫn của Dr. Douglas J. Key - Giấy chứng nhận kết thúc khóa học sử dụng máy Laser CoolLipo của hãng CoolTouch, Mỹ.

CoolLipo thật sự là một cuộc cách tân trong phương pháp hút mỡ bằng laser. Phương pháp này có những tiến bộ đáng kể so với các hệ thống laser có bước sóng khác như đặc tính làm tan chảy mỡ với mức năng lượng vừa đủ, giúp tiến trình thực hiện hiệu quả hơn và an toàn hơn; có khả năng giảm một nửa thời gian điều trị so với các hệ thống hút mỡ bằng Laser khác có bước sóng 1.064 nm, 980 nm.

Ngoài ứng dụng làm hút mỡ, CoolLipo được ứng dụng trong điều trị: hôi nách, làm đẹp vùng nách hay giải quyết các vấn đề da chùng, chảy sệ, sần vỏ cam.

Vào tháng 11/2009 vừa qua, hãng CoolTouch Mỹ vừa chuyển giao công nghệ CoolLipo cho Thẩm mỹ viện Ngọc Dung. Đây là một trong những thiết bị giảm mỡ tiên tiến được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Mỹ (FDA) chấp nhận.

