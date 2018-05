Da mụn trứng cá do dùng mỹ phẩm

Khái niệm "mỹ phẩm gây mụn" (acne cosmetica) hay mụn do mỹ phẩm không còn xa lạ với chị em. Mụn do mỹ phẩm có thể xuất hiện nhiều nơi trên cơ thể nhưng thường gặp ở da mặt, cổ, đường viền chân tóc và da đầu (do mỹ phẩm dùng trên da và tóc gây nên). Mụn có dạng ít viêm nhưng một số người bị mụn có viêm, thường bị bỏ sót và hay bị chẩn đoán nhầm lẫn với mụn trứng cá nguyên phát thể nhẹ, sẽ mất đi khi ngừng dùng mỹ phẩm một thời gian.

Mỹ phẩm là 'vũ khí lợi hại' giúp chị em che lấp khuyết điểm trên khuôn mặt.

Theo các nhà nghiên cứu, biểu hiện mụn do mỹ phẩm thường gặp với những nốt mụn nhô lên trên mặt da vùng mặt hay da đầu, làm da bị nhám sần với các loại mụn đầu trắng và đầu đen nhưng thường thấy mụn đầu trắng nhiều hơn. Mụn xuất hiện hiện ngay sau khi sử dụng mỹ phẩm hoặc một khoảng thời gian dùng mỹ phẩm chứa chất gây mụn, mụn sẽ xuất hiện rõ rệt.

Cơ chế gây mụn của mỹ phẩm do sinh nhân mụn và tắc nghẽn cơ học. Khái niệm "mỹ phẩm gây mụn" gắn liền với việc sử dụng các sản phẩm bôi da có chứa một số thành phần tạo nhân mụn, được đề cập vào năm 1972. Các nhà nghiên cứu đã mô tả hiện tượng mụn trứng cá ở phụ nữ tuổi trung niên sau khi dùng mỹ phẩm mặc dù nhiều người trong số họ trước đó không bị mụn trứng cá. Đặc điểm mụn trứng cá theo cơ chế này xuất hiện sau 48 giờ, sang thương chủ yếu là sẩn, nang, cục và phát ban nhiều độ tuổi khác nhau.

Cơ chế gây mụn của mỹ phẩm do sinh nhân mụn và tắc nghẽn cơ học.

Bên cạnh đó, cơ chế mỹ phẩm gây mụn do tắc nghẽn cơ học liên quan đến việc tăng hoặc ứ trệ chất bã nhờn trên bề mặt da. Nguyên nhân gây mụn trứng cá do tắc nghẽn cơ học thường liên quan đến kem nền pha dầu, kem nền không nước hay các sản phẩm bôi có chứa các chất giống lipid bề mặt da như glycerin, petrolatum, lanolin, AHAs, urea. Đặc điểm mụn trứng cá theo cơ chế này xuất hiện từ 24 đến 48 giờ sau, sang thương chủ yếu là mụn mủ, sẩn, đỏ, và phát ban đa số đồng tuổi.

Theo đó, đã có rất nhiều cảnh báo về các loại mỹ phẩm gây mụn do chứa các thành phần hoạt chất có hại, không chỉ sinh mụn mà còn có thể ảnh hưởng đến “sức khỏe” làn da và cơ thể. Vì vậy, việc ngưng dùng các loại mỹ phẩm gây ra mụn là điều rất cần thiết với da bị tổn thương. Trong khi bị mụn mỹ phẩm không nên sử dụng các sản phẩm trang điểm vì sẽ làm cho tình trạng mụn kéo dài và nặng hơn. Trường hợp cần thiết trang điểm, chị em nên chọn các sản phẩm không chứa các thành phần có các chữ bắt đầu như “isopropyl”, “isostearyl” hoặc “myristyl” và nên chọn những sản phẩm của hãng lớn có uy tín. Đặc biệt, trước khi sử dụng một loại mỹ phẩm mới, chị em nên kiểm tra phản ứng vào một vùng da nhỏ trên mặt hoặc trên cơ thể trước khi sử dụng.

(Nguồn: Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc)