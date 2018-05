Da rạng ngời đón xuân mới

Làn da mặt bị chảy sệ, nhão, kém săn chắc, sần sùi, dễ nổi mụn, sậm màu, kém thẩm mỹ là dấu hiệu cho thời kỳ lão hóa và da không được chăm sóc cẩn thận. Tế bào chết được sản sinh từng ngày trên bề mặt da (thượng bì). Do đó, bạn nên loại bỏ chúng ít nhất một lần một tuần bằng phương pháp tẩy tế bào chết an toàn (không mỹ phẩm), giúp cho da mặt không còn sần sùi và trở nên láng mịn.



Sau đó, bạn nên kết hợp đắp mặt bằng thảo dược thiên nhiên an toàn, phù hợp với da.

Lợi ích của thảo dược được công nhận vì tác dụng tích cực của nó cho cơ thể và da mặt. Thảo dược được sử dụng để giữ ẩm và làm sạch lỗ chân lông trên da, loại bỏ những chất cặn bã, chất nhờn tích tụ ở lỗ chân lông, nhằm thông thoáng da và không cho mụn cơ hội hình thành.

Tiếp theo, bạn nên cung cấp dưỡng chất và bổ sung những loại vitamin thiết yếu cho da. Một số dưỡng chất và vitamin rất quan trọng cho da như vitamin A, C, E… Các vitamin này được kết hợp với phương pháp điện chuyển ion hoặc oxy nguyên chất đưa dưỡng chất xuống tân lớp dưới da. Bằng cách này, những dưỡng chất được hấp thu trọn vẹn tạo điều kiện thuận lợi để duy trì được một làn da tươi trẻ, cân bằng, ổn định. Phương pháp này còn kích thích tái tạo sợi collagen, giúp da săn chắc với độ đàn hồi cao không còn tình trạng da nhão, chảy sệ và đồng thời “lấp” đi những vết nhăn không mong muốn.

Ánh sáng ngày nay được ứng dụng rộng rãi trong y học, nhất là trong lĩnh vực thẩm mỹ. Nguồn ánh sáng với những bước sóng thích hợp đã mang lại hiệu quả chăm sóc và cải thiện tình trạng bệnh lý về da rõ rệt. Phương pháp chiếu ánh sáng sinh học, sẽ giúp kiểm soát được tình trạng rối loạn tuyến bã nhờn, ngăn chặn sự sản xuất chất nhờn quá mức trên da, nhằm ngăn chặn chất nhờn tích tụ ở lỗ chân lông gây mụn và lỗ chân lông lớn. Ngoài ra, tính năng của ánh sáng sinh học còn giúp làm mờ những vết thâm và cải thiện tình trạng da bị kích ứng.

