Da rất hay bị dị ứng và ngứa, phải làm sao?

Trả lời:

Thời tiết đổi mùa cộng với những phản ứng khí hậu khiến những làn da yếu, hoặc những người có hệ miễn dịch kém hay xảy ra những hiện tượng mẩn ngứa. Bạn cố gắng không dùng vật sắc để gãi ngứa khiến da dễ xước và kích thích lây lan sang các vùng khác. Nên uống nhiều nước, sử dụng kem dưỡng ẩm để da không bị kích thích, mất nước gây kích ứng với thời tiết và môi trường. Để phòng chống và điều trị tình trạng này, bác sĩ tư vấn da liễu từ Senta Medi có một số lời khuyên sau:

Nếu xuất hiện mề đay trên da, bạn nên uống nhiều nước, ăn giảm muối, tránh một số thức ăn dễ gây kích ứng. Trường hợp này cũng chưa nên dùng mỡ kháng sinh histamin (phenergan) vì dễ gây dị ứng. Mỡ Corticoides ít hiệu quả khi thoa diện tích da quá lớn. Đối với mẩn ngứa mề đay mãn tính, vì thường có liên quan tới các bệnh lý bên trong, nên bệnh nhân cần đến bác sĩ chuyên khoa khám, làm thêm các xét nghiệm cần thiết để tìm đúng nguyên nhân và có cách điều trị thích hợp.

Những trường hợp da bị ửng đỏ sau khi đi nắng về là dấu hiệu cho thấy sức đề kháng của cơ thể yếu, bởi vậy làn da bạn dễ bị kích ứng, đỏ khả năng hồi phục rất lâu và khó có thể trở lại như ban đầu. Muốn điều trị tận gốc, bạn cần phải có những trị liệu bên trong và ngoài phù hợp:

Trị liệu bên trong: Giảm thức ăn có nhiều gia vị hay chất bảo quản, giảm muối trong thực phẩml ăn nhiều rau xanh; sử dụng viên uống tăng hàng rào miễn dịch cho da Astazan. Astazan có chứa Astaxanthin, Lutein để điều trị cho mùa hè. Astaxanthin tham gia vào hệ thống hàng rào chất chống oxi hóa của cơ thể, giúp ngăn chặn những tổn thương da do các gốc tự do, tia cực tím. Ngoài ra, Astaxanthin giúp bảo toàn và làm tăng hiệu quả bảo vệ của Vitamin E, C, beta carotene. Những tác dụng này giúp giảm các phản ứng viêm nhiễm cấp tính ở da và mô khi tiếp xúc lâu dưới ánh nắng.tăng đề kháng, giúp da phản xạ với ánh nắng và UV. Có thể kết hợp uống với viên tảo để mát gan.

Trị liệu bên ngoài: Sử dụng ánh sáng trong quang phổ nhìn thấy với bước sóng 400-760 nm với 7 màu đơn sắc. Ánh sáng vàng tác động tới mô liên kết và mô cơ, giúp làm dịu tổn thương và phục hồi cân bằng cho làn da nhạy cảm. Ánh áng xanh lam có chức năng làm dịu da, giảm đau rát, tái cân bằng và chữa kích ứng, dị ứng làn da. Tùy vào tình trạng bệnh lý của mỗi người mà chuyên viên thẩm mỹ sẽ lựa chọ màu sắc, phương pháp chiếu và cường độ chiếu khác nhau để có được kết quả điều trị tốt nhất.

Ngoài ra, tay cầm đa năng lượng cùng với tác động của sóng siêu âm và tác động nhiệt từ đèn hồng ngoại sẽ đẩy sâu serum dưỡng chất xuống dưới da, làn da tổn thương nhanh chóng được phục hồi. Ngay sau trị liệu, bạn sẽ nhìn thấy làn da bớt ửng đỏ và không còn cảm giác nóng rát như khi mới đi nắng về.

Một liệu trình 8-12 lần, mỗi lần một tuần sẽ giúp bạn tìm lại cảm giác tươi mới, mát mẻ với làn da của mình.

