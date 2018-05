Da sáng mịn, ngừa lão hóa với vitamin C

Vitamin có tác dụng với việc làm đẹp da.

Vitamin C (axit ascorbic) là thành phần hoạt chất có tác dụng ngăn ngừa lão hóa da với hiệu quả đã được chứng minh qua các thử nghiệm lâm sàng, nổi bật với các tác dụng:

Chống oxy hóa: vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do của tế bào bằng cách cung cấp các điện tử và tham gia vào sự tái sinh của vitamin E cần thiết cho sự bảo vệ màng lipid của các tế bào.

Bảo vệ làn da chống lại các tia UVA và UVB: cùng với tác động trung hòa các gốc tự do, vitamin C làm giảm sự phá hủy do oxy hóa của các bức xạ tia cực tím trong các tế bào da ở lớp thượng bì, hỗ trợ kháng viêm làm giảm tình trạng ban đỏ da.

Làm sáng da: vitamin C là một tác nhân làm sáng da hiệu quả và cải thiện các thương tổn sắc tố da gây ra do nhiều nguyên nhân khác nhau ( nám melasma, sau khi bị mụn..). Với tác dụng trung hòa nguyên tố đồng, vitamin C làm bất hoạt men tyrosinase, vì vậy có tác dụng ngăn ngừa tình trạng tăng sắc tố da.

Thúc đẩy sự tổng hợp collagen: vitamin C có khả năng kích thích cự hình thành các tiền collagen I và III là tiền thân collagen ở lớp biểu bì da. Sử dụng Vitamin C làm tăng số lượng các sợi đàn hồi và các nguyên bào sợi hoạt tính, cải thiện chất lượng kết cấu tế bào và cung cấp dưỡng ẩm cho làn da, giúp làm giảm các nếp nhăn và rãnh nhăn.

5 liệu trình điều trị chuyên nghiệp và duy trì tại nhà.

Việc phòng ngừa và điều trị các vấn đề lão hóa da ở giai đoạn đầu với bộ sản phẩm Energy C Professional Treatment từ hãng dược mỹ phẩm Mesoestetic - Tây Ban Nha trở nên dễ dàng hơn với đầy đủ các bước điều trị trong một bộ sản phẩm. Kết hợp cùng các thao tác mát xa Kobido được nghiên cứu chuyên biệt dành cho các bộ sản phẩm chống lão hóa ở từng giai đoạn giúp cho việc chăm sóc da chống lão hóa đạt được hiệu quả cao.

Các sản phẩm trong bộ Energy C bao gồm:

Energy eye contour (15ml): kem chống thâm quầng mắt , giúp vùng da quanh mắt săn chắc và đàn hồi tốt hơn, chống lại sự xuất hiện của các vết nhăn, nếp chân chim.

Trọn bộ sản phẩm chăm sóc da.

Energy C complex (4 ống, mỗi ống 7ml): phức hợp chống lại các tác nhân chống oxi hóa, dưỡng ẩm và căng mịn da.

Energy C intensive cream (50ml): kem làm sáng da với hàm lượng cao vitamin C dạng bền vững hợp nhất chống oxy hóa, ngăn ngừa tác hại của tia UV và lão hóa da sớm do đi nắng.

Bộ sản phẩm Energy C Professional Treatment: gồm 5 tuýp serum, 5 miếng mặt nạ và một chai kem dưỡng sáng da chứa vitamin C giúp cải thiện tình trạng da sạm màu, lão hóa sớm với tác dụng nhanh chóng, nâng cao hiệu quả điều trị trong các tiến trình trẻ hóa da và chống oxy hóa.

Liên hệ: Công ty TNHH thiết bị y tế Aesthetic and Health Etown 1, 364 Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP HCM

Hotline: 0939 033 066

Facebook: facebook.com/pages/Mesoestetic-Vietnam

(Nguồn: Công ty TNHH TBYT Aesthetic and Health)