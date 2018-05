Da trắng dáng thon đón Tết

Công việc cuối năm dồn dập, rồi những bữa tiệc tất niên liên miên làm cơ thể bạn không tự điều tiết chất độc, khiến da mặt xấu đi, vòng 2 tích mỡ nặng nề, che khuất đi nét mảnh mai gợi cảm thường ngày… Hiểu được điều này, Belas Spa mang đến chương trình “Da trắng dáng thon, rộn ràng đón Tết” với những gói dịch vụ làm đẹp phù hợp cho mọi đối tượng.

Đầu tiên là gói "Trị mụn tận gốc bằng ánh sáng Blue Light". Phương pháp này sử dụng ánh sáng đa năng Blue Light để điều trị mụn. Với khả năng điều trị tổng thể, bên ngoài lẫn bên trong cơ thể nên ánh sáng này có thể kiểm soát và triệt tiệu được tận gốc các nguyên nhân gây mụn dù nhỏ. Một khóa điều trị mụn tại Belas kéo dài khoảng 3-6 tuần có thể giải quyết triệt để đến 95% tình trạng mụn.

Tiếp theo là gói “Trắng hồng rạng rỡ bằng công nghệ S-Cell” của Mỹ. Đây là tên của gói dịch vụ mới vừa được Belas đưa vào danh sách các dịch vụ chăm sóc da mặt cao cấp của spa. Phương pháp này sử dụng các vitamin quý từ tự nhiên cùng các thành phần như tảo biển, acid kojic, 12% L- Ascorbic Acid, vitamin E, B3... có công dụng nuôi dưỡng các lớp tế bào da, triệt tiêu mụn cám, điều tiết tuyến nhờn và làm da trắng sáng, rạng ngời chỉ sau một lần sử dụng dịch vụ. Các bạn sẽ cảm nhận làn da trở nên mát dịu, thư giãn, và kết thúc liệu trình với làn da toả sáng rạng rỡ và khoẻ mạnh. Dịch vụ này thích hợp cho bạn chăm sóc định kỳ, giúp thư giãn và giải toả stress, tiêu độc cho da.

Với gói "Trị nám cho da mặt an toàn", phương pháp chữa trị hiệu quả cần phải có khả năng tác động 2 chiều vì nám hình thành do cả những tác động bên ngoài lẫn bên trong cơ thể. Do vậy, bạn sẽ vừa được xử lý nám trên bề mặt da, vừa được ngăn chặn hình thành nám từ bên trong nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng đa năng Blue Light với khả năng tái lập lại trạng thái cân bằng cho cơ thể và tinh thần, kích thích các cơ quan hoạt động hiệu quả để đào thải chất cặn bã và độc tố ra bên ngoài mà không cần uống thuốc...

Với gói "Trẻ hoá làn da", công nghệ Oxyjet Leo sử dụng lực nén để đẩy sâu oxy nguyên chất đến lớp thứ 4 của tế bào da, nơi sản sinh tế bào. Vì thế, 2 nhân tố quan trọng trong việc quyết định độ ẩm và tính đàn hồi của da là collagen và elastin sẽ được kích thích tăng trưởng đáng kể về số lượng. Ngoài ra, tại Belas, bạn còn tìm thấy những dịch vụ chăm sóc, trẻ hóa da cao cấp khác như đắp mặt nạ vàng, cung cấp Vitamin C nguyên chất cho da, bổ sung collagen và các dưỡng chất đặc biệt giúp nuôi dưỡng làn da…

Triệt lông mặt bằng công nghệ NewIPL: vùng da mặt là nơi cần được ưu tiên chăm chút hơn cả, công nghệ NewIPL sẽ giúp triệt tiêu lông vùng mặt, mép, tạo dáng lông mày... Dịch vụ này đã thu hút hơn 5.000 lượt khách hàng đến điều trị. Ánh sáng NewIPL sử dụng trong triệt lông an toàn và phù hợp với tất cả tình trạng da, kể cả làn da nhạy cảm. Thời gian cho một khóa triệt lông trọn gói kéo dài tối đa 2 đến 3 tháng với 10 lần chiếu ánh sáng. Kết quả điều trị được Belas bảo hành trọn gói.

Dịch vụ spa thư giãn: sauna, jacuzzi với tinh dầu nguyên chất, muối khoáng, rượu vang… massage thư giãn… có giá từ 350.000 đồng một dịch vụ.

Nhân dịp đón xuân mới, Belas sẽ giảm 30% hoá đơn dịch vụ cho khách hàng mua liệu trình làm đẹp, chăm sóc da mặt trọn gói. Chương trình áp dụng cho tất cả dịch vụ và kéo dài đến hết 28/1.

(Nguồn: Trung tâm Thẩm mỹ Belas Spa)