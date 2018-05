Da trắng không tì vết nhờ thuốc Bắc

Tắm trắng bằng thuốc Bắc, sữa non là một trong những phương pháp được giới trẻ Việt yêu thích vì tính an toàn, thư giãn, không vàng lông, không bào mòn da. Với hơn 20 loài thảo dược quý hiếm, tắm trắng bằng cách này có ưu điểm hơn so các phương pháp tắm trắng thông thường là rút ngắn được thời gian. Chỉ với 5 lần điều trị, các bạn gái đã có thể "cởi bỏ" được lớp da xỉn màu và khoác lên mình làn da mới trắng ngần, tinh khôi. Tắm trắng thuốc bắc và sữa non được thực hiện bởi các công đoạn như sau:

Tẩy tế bào da chết bằng dâu tây: Dâu tây là một trong những loại quả rất phù hợp để chăm sóc làn da mỏng manh của phụ nữ. Chúng không chỉ chứa nhiều vitamin C hơn cam, chanh, bưởi, dâu tây còn chứa axit salicylic giúp tẩy tế bào da chết, làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ những tế bào cằn cỗi tích tụ lâu ngày trong nang lông, tăng cường quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn, đồng thời tạo điều kiện cho quá trình thẩm thấu dưỡng chất vào da tốt hơn.

Tắm thuốc Bắc và sữa non: là phương pháp tắm trắng bằng hóa chất dựa trên nguyên tắc lột tẩy khiến da yếu và mỏng đi, dễ bắt nắng. Phương pháp tắm dưỡng bằng thuốc bắc và sữa non có nguồn gốc thiên nhiên giúp dưỡng trắng da một cách tối ưu lại không gây kích ứng da, vừa giúp trẻ hóa da từ bên trong lại tăng cường khả năng đề kháng của da với các tia tử ngoại bên ngoài, da trắng khỏe mà không bị vàng lông hay bào mòn.

Các loại thuốc Bắc thường được sử dụng như: nghệ vàng, hạ thổ, linh chi đỏ, linh chi đen, phục linh, bạch linh, bạch truật, các loại hoa, đương quy… có tác dụng hoạt huyết, chống viêm, làm sạch mịn da, làm mờ các vết thâm nám, giảm hắc sắc tố đen đồng thời còn giúp da mềm mại săn chắc. Còn sữa dê non lại bao gồm nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin E, Acidamin….thúc đẩy hiệu quả trắng sáng được tối ưu hóa, bổ sung độ ẩm, dưỡng chất và các vitamin cần thiết để mang đến một làn da trắng đồng đều màu nhanh hơn, chống lại quá trình oxy hóa, da trắng mịn ngay sau lần đầu tắm.

Đẩy sâu dưỡng chất nhờ máy hấp trắng Gentle Yag: Nguyên lý hoạt động của máy Gentle Yag là sử dụng dòng xung điện nhằm tạo ra các khoảng trống siêu nhỏ trên màng tế bào, từ đó tinh chất mới thẩm thấu vào tầng trung và đáy hạ bì da. Đây có thể coi là giai đoạn then chốt quyết điện hiệu quả của việc tắm dưỡng thành công hay không. Sau khi đắp mặt nạ thuốc bắc và sữa non, khách hàng buộc phải nằm trong máy hấp Gentle Yag thì các tinh chất mới thực sự phát huy tối đa công dụng làm đẹp và rút ngắn thời gian tắm trắng.

Khi sử dụng phương pháp tắm trắng bằng thuốc bắc và sữa non. Hai nguyên liệu chính này phải được tuyển chọn kỹ càng về số lượng cũng như chất lượng. Làn da sau khi tắm phải đồng đều, mướt, mịn, trắng, da không vàng lông, không dị ứng mẩn đỏ, không có cảm giác châm chích khi tắm.

