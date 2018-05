Da trắng mịn rạng ngời đón xuân

Phái đẹp ai cũng mong muốn sở hữu làn da mịn màng, mái tóc mượt mà và ngoại hình thu hút, đặc biệt là trong dịp Tết đang đến gần. Tuy nhiên, sắc đẹp là thứ vốn dĩ cần được nâng niu, chăm sóc vì quá trình lão hóa sẽ diễn ra với bất kỳ ai. Để luôn sở hữu vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn, bạn cần có những bí quyết riêng cho bản thân.

Chăm sóc da cẩn thận sẽ gúp bạn luôn giữ được sự tươi trẻ.

Chăm sóc da từ bên ngoài

Làm sạch da mặt: nếu bạn trang điểm hãy tẩy trang trước, vì chỉ rửa mặt sẽ không thể làm sạch lớp trang điểm. Sau đó, bạn sử dụng sữa rửa mặt nhẹ nhàng lấy đi các bụi bẩn. Bạn nên dùng thêm nước hoa hồng để se khít lỗ chân lông.

Dưỡng ẩm cho da: sau khi rửa sạch da mặt, chị em cần phải chú ý đến việc giữ ẩm cho làn da của mình. Dù bạn ở vùng lạnh hay nóng thì việc giữ ẩm là rất cần thiết. Khi được cung cấp nước đầy đủ, da mới mịn màng, trang điểm sẽ dễ dàng hơn. Việc giữ ẩm còn giúp da giảm đi các triệu chứng khô căng, tróc vảy hoặc ngứa.

Sử dụng kem dưỡng da: chức năng chính của kem là cung cấp những dưỡng chất cần thiết để khắc phục vấn đề mà da đang gặp phải.

Một vài công thức mặt nạ dưỡng da chống lão hóa bạn có thể áp dụng:

Cà rốt và mật ong: xay nhuyễn cà rốt, lọc lấy nước, trộn với mật ong và đắp lên mặt thư giãn 20 phút, sau đó rửa sạch mặt với nước ấm. Đây là giải pháp hữu hiệu cho những làn da bị đốm đen, đồi mồi.

Sữa tươi và nước cốt chanh: trộn sữa tươi và 2-3 giọt nước cốt chanh và massage lên mặt khoảng 20 phút rồi rửa mặt sạch với nước mát. Phương pháp này rất phù hợp với làn da khô và có nếp nhăn.

Dầu dừa và sữa chua không đường: trộn đều lên với nhau và đắp lên mặt khoảng 30 phút sau đó rửa mặt sạch với nước ấm. Loại mặt nạ này rất phù hợp với chị em có làn da nhờn.

Vitamin E, mật ong, sữa chua: trộn đều 3 viên nang vitamin E, một thìa sữa chua, một phần 2 thìa mật ong và thoa lên mặt trong 10 phút, sau đó rửa lại với nước ấm.

Các loại hoa quả tự nhiên có tác dụng tốt với làn da.

Chăm sóc da từ bên trong

Bạn nên uống đủ nước mỗi ngày 2-2,5 lít, có thể bổ sung các loại nước uống từ trái cây như nước cam, chanh; ăn nhiều rau xanh và hoa quả tươi.

