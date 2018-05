Đàn ông cần làm gì để có làn da đẹp

Làm đẹp và trắng da mặt trong tích tắc mà không cần mỹ phẩm / Thực đơn uống cho da khỏe đẹp

Theo bác sĩ Trần Thị Minh Nguyệt, đàn ông thường không mấy quan tâm đến vẻ ngoài, nhất là da mặt. Thực tế, làn da tươi tắn khỏe mạnh sẽ giúp cánh mày râu trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người đối diện. Làn da của nam giới thường tiết bã nhờn nhiều hơn phụ nữ 15%, các lỗ chân lông cũng to hơn nên dễ bám bụi dẫn đến tắc nghẽn tuyến mồ hôi và gây ra mụn. Vì thế, quý ông đừng quên làm sạch và chăm sóc da với các bước cơ bản như sau:

- Da mặt thường bị bám bụi rất nhiều, do vậy cần được làm sạch mỗi ngày bằng sữa rửa mặt hoặc gel sủi bọt thích hợp với từng loại da. Rửa mặt hằng ngày sẽ giúp làm sạch da, phòng tránh mụn. Lưu ý: Không nên rửa mặt quá nhiều trong một ngày, chỉ tối đa từ 3 đến 4 lần.

- Đàn ông cũng có thể sử dụng sản phẩm làm ẩm cho da sau khi tắm, thoa lớp mỏng trước khi đi ngủ, nhất là vào mùa đông hoặc thời tiết khô hanh. Da quanh mắt rất mong manh nên cần chú ý chăm sóc đặc biệt hơn. Nam giới có thể dùng loại mỹ phẩm đặc biệt dành riêng cho vùng da này.

Ảnh: News.

- Uống đủ nước không những giúp cơ thể thanh lọc tốt mà da có được sự đàn hồi và độ ẩm cao, tăng sức sống và ngăn ngừa các nhân tố gây mụn. Nam giới nên uống từ 2 đến 2,5 lít nước một ngày giúp đào thải chất độc hại, bổ sung độ ẩm cần thiết cho da. Đây chính là cách làm đẹp đơn giản mà hiệu quả, quý ông cần áp dụng trước khi nghĩ đến dùng bất kỳ loại mỹ phẩm nào.

- Vitamin C là một trong những dưỡng chất cần thiết giúp cải thiện sắc tố da nhờ đặc tính hỗ trợ bổ sung cấu trúc đồng nhất cho da, giúp da tươi trẻ hơn. Không riêng nam giới mà mọi người nên bổ sung đầy đủ vitamin C cho cơ thể, giúp tăng sức đề kháng và hỗ trợ quá trình tái tạo da, ngăn ngừa tác nhân gây mụn, trẻ hóa da. Vitamin C có nhiều trong các loại trái cây màu đỏ và lòng đỏ trứng gà, sữa không béo, hàu…

- Vitamin A giúp làn da khỏe mạnh, săn chắc và giảm ăn nắng, giảm tác hại của các tia từ mặt trời. Làm đẹp bằng dưỡng chất vitamin A là giải pháp tối ưu giúp phái mạnh có cơ mặt săn chắc, làn da mịn màng, không mụn. Vitamin A được tìm thấy nhiều nhất trong các thực phẩm, thức ăn giàu beta carotene như đu đủ, dưa hấu, cà rốt, khoai tây và các loại trái cây có màu sẫm khác.

- Cuối cùng, để có làn da đẹp và cơ thể cường tráng, các ông đừng quên dành 30 đến 60 phút mỗi ngày cho các hoạt động thể dục như chạy bộ, cầu lông, nâng tạ, gym hoặc bất kỳ môn thể thao yêu thích nào. Vận động nhiều giúp cơ thể thải chất độc, tuyến mồ hôi hoạt động tốt hơn, tránh tình trạng bít lỗ chân lông, khỏe mạnh, giảm stress, điều hòa hormone, gia tăng tuổi thọ.

Trần Ngoan