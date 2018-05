Để làn da trắng hoàn hảo

Màu da được xác định bởi sắc tố melanin, trong đó eu-melanin tạo gam màu đen và nâu. Có nhiều nguyên nhân khiến làn da không được trắng mịn như do di truyền, thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, hay bị căng thẳng, tinh thần không thoải mái, lượng nước bạn cung cấp cho cơ thể không đủ, sử dụng mỹ phẩm không đúng cách…

Các bạn nữ khi chọn mua sản phẩm dưỡng trắng da cần lưu ý chọn những sản phẩm của công ty có uy tín và có thành phần dưỡng trắng tự nhiên với cơ chế dưỡng trắng từ bên trong để đảm bảo về hiệu quả và tính an toàn.

Làn da trắng mượt, căng mịn giúp bạn thu hút mọi ánh nhìn.

Viện Nghiên cứu da Hada Labo của Công ty Chế dược Rohto tại Nhật Bản với hơn 30 năm nghiên cứu chuyên sâu về da đã cho ra đời sản phẩm Hada Labo Trắng Hoàn Hảo, dưỡng trắng sâu từ trong mạng lưới tế bào, cung cấp độ ẩm để làn da phái nữ thực sự trắng mượt hơn từng ngày.

Với phương châm đơn giản và hoàn hảo, Hada Labo Trắng Hoàn Hảo loại bỏ tất cả những gì không cần thiết: Không cồn, không dầu, không chất tạo màu, chỉ chỉ tập trung khai thác 3 thành phần tự nhiên gồm: Arbutin tinh khiết, chiết xuất vitamin C và dưỡng chất SHA.

Cơ chế dưỡng trắng nhờ tác động của Arbutin và Vitamin.

- Arbutin: Được chiết xuất từ lá của loài cây Bearburry có tác dụng ngăn chặn sự hình thành của melanin bằng cách ức chế quá trình tổng hợp và chuyển hóa enzyme Tyrosinase, Arbutin hoàn toàn không gây bào mòn da và không gây kích ứng, hoặc các tác dụng phụ khác. Với 3 tác dụng: Dưỡng trắng da, ngăn lão hóa và lọc tia tử ngoại, Arbutin bảo vệ da khỏi tổn hại bởi các gốc tự do, dưỡng sáng vùng da sậm màu và kiểm soát sự hình thành sắc tố, nguyên nhân của những vết sậm màu, đốm nâu mới.

- Vitamin C: Từ lâu đã được ứng dụng phổ biến trong công nghệ dưỡng trắng nhờ tính hiệu quả và an toàn. Vitamin C chống các gốc tự do, ức chế việc hình thành melanin & làm mờ sắc tố melanin tạo ra, giúp da trắng sáng. Đồng thời, những vết sậm màu trên bề mặt da sẽ giảm nhanh và làn da sáng hơn rõ rệt.

- SHA(Super Hyaluronic): SHA có khả năng giữ nước cao gấp 2 lần HA – một thành phần vốn có khả năng ngậm nước rất cao. Mỗi phân tử HA có khả năng hấp thụ 1,000 lần phân tử nước, giúp ngăn cản quá trình oxy hóa tế bào da, giữ da đàn hồi, săn mịn. Đây là một protein tự nhiên của cơ thể nên rất thân thiện, an toàn cho làn da. Hada Labo Trắng Hoàn Hảo bổ sung SHA sẽ giúp ngăn cản quá trình oxy hóa tế bào da, giữ da luôn đàn hồi, săn mịn và ngăn chặn sự hình thành nếp nhăn.

Cảm nhận làn da trắng mượt hơn từng ngày.

Tác động đa hợp của 3 thành phần này trong mỗi giọt Hada Labo Trắng Hoàn Hảo dưỡng trắng sâu từ trong mạng lưới tế bào, không chỉ dưỡng trắng mà còn giữ da luôn ẩm mượt, đàn hồi.

(Nguồn: Hadalabo)