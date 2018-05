Để tàn nhang không còn là nỗi lo

Theo thống kê của ngành da liễu Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ bị nám da và tàn nhang chiếm 60%, trong đó lứa tuổi từ 30 đến 60 chiếm 70%. Nám và tàn nhang xuất hiện do đột biến hắc sắc tố melamin ở da, có nhiều nguyên nhân gây nên vấn đề này như di truyền, thay đổi nội tiết, tác động của môi trường, chế độ dinh dưỡng, vấn đề tuổi tác…

Những vết nám nhỏ, những hạt tàn nhang li ti không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng lại có thể làm cho khuôn mặt trở nên xấu xí, buồn phiền. Nó cướp đi vẻ tự nhiên, tươi trẻ và sự tự tin của nhiều chị em phụ nữ. Vì vậy, điều trị nám, tàn nhang là nhu cầu của nhiều chị em. Có khá nhiều cách được áp dụng, tuy nhiên để áp dụng đúng phương pháp và điều trị triệt để là một vấn đề khá nan giải.

Tàn nhang được nhận biết từ những đốm nhỏ, bằng phẳng trên da, có màu nâu sậm, có thể xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể nhưng thường tập trung chủ yếu ở vùng da mặt. Theo thời gian, những vùng da bị tàn nhang sẽ trở nên đậm và rõ nét hơn. Những bạn gái có làn da mỏng manh, trắng sáng và phụ nữ sau sinh thường có khả năng bị tàn nhang tấn công nhiều.

Kết quả điều trị tàn nhang sau một lần thực hiện.

Nám là bệnh lý về da xuất hiện khi nội tiết tố estrogen có nhiều thay đổi, do ánh nắng mặt trời gay gắt chứa nhiều tia cực tím (UVA, UVB) làm suy giảm miễn dịch và đẩy nhanh quá trình lão hoá (UVA – aging rays, UVB – burning rays) hoặc do di truyền… Nám thường có 3 dạng, nám hỗn hợp, đốm và nám mảng, mức độ đậm nhạt khác nhau, nhưng nhìn chung chúng có sắc tố đậm hơn bất thường so với da thật.

Dr.Hải Lê là một trong số ít đơn vị ở Việt Nam sở hữu công nghệ Mỹ hiện đại: trị liệu tàn nhang bằng Laser Spectra thế hệ mới không gây ra bất cứ đau đớn và tổn thương nào trong và sau quá trình trị liệu. Với tác động kép, Laser Spectra ngoài trị thâm nám, tàn nhang còn có tác dụng trẻ hoá da giúp cho bạn có một làn da mịn màng, trắng sáng sau điều trị.

Laser Specta hoạt động dựa trên cơ chế tia laser xuyên qua da, tác động đến vùng da cần điều trị, năng lượng được phát ra làm các sắc tố bị vỡ vụn thành những hạt nhỏ li ti. Một phần hạt nhỏ này được đẩy lên bề mặt da và dễ dàng loại bỏ, phần còn lại tự đào thải ra ngoài theo cơ chế lọc tự nhiên của cơ thể. Các chuyên gia tư vấn và kỹ thuật viên Jade Spa đều được đào tạo bài bản, phải trải qua các khóa huấn luyện đòi hỏi khắt khe, được cấp chứng chỉ trước khi bắt đầu điều trị cho khách hàng.

Cận cảnh một ca điều trị tàn nhang tại Dr.Hải Lê.

Khác với những công nghệ trị tàn nhang thông thường, Laser Specta trong một trị liệu có tên gọi là Soft peel Laser Toning, là một bước đột phá mới trong điều trị tàn nhang với một lần thực hiện. Chùm tia Laser ở một bước sóng chuyên biệt, xung động ngắn và năng lượng cao, được chiếu lên da với những vùng điều trị vi nhiệt. Công suất phát ra mạnh lên đến 2.000 mj (laser thông thường chỉ 600mj) giúp cho năng lượng xuyên sâu tận mô đích, phá vỡ các tế bào hắc sắc tố. Chùm tia phát ra dạng hình nón, đồng nhất trên diện tích điều trị. Tần số phát xung 10 lần trong một giây, giúp cho năng lượng tập trung và liên tục. Tia laser này sẽ đi xuyên sâu qua da, tác động chọn lọc trên những thương tổn sắc tố melanocyt.

Sự hấp thụ nhanh năng lượng và chọn lọc này sẽ phá huỷ các melanocyt gây tàn nhang. Chỉ với một lần thực hiện, các tia laser này có thể xuyên sâu và phá hủy được những vết tàn nhang ở tận sâu bên dưới lớp biểu bì. Công nghệ Laser spectra - laser toning giúp xóa sạch các vết tàn nhang một cách an toàn. Tia laser có tác dụng chọn lọc trên những tổn thương sắc tố, không làm hư hại mô xung quanh nhờ phát minh dựa trên học thuyết về ly giải quang nhiệt có chọn lọc dưới mức tế bào. Chúng không để lại sẹo, không mất sắc tố (trắng bạch) cho vùng điều trị.

Phương pháp này có thể kiểm soát và bình thường hóa được việc sản xuất Melanin từ các melanocyte, tiến tới điều trị tận gốc ngăn ngừa việc quay trở lại của tàn nhang; phối hợp điều trị tàn nhang với trẻ hóa săn chắc, trắng sáng cho làn da, chống lão hóa. Thời gian nghỉ dưỡng ngắn, chỉ mất vài giờ hoặc một ngày, làn da sẽ trở lại bình thường.

