Điểm danh các cách tắm trắng an toàn

Sau khi các ngôi sao đồng loạt “thay áo mới” cho làn da, xu hướng tắm trắng tự nhiên ngay lập tức tạo nên một làn sóng thay đổi về cách thức dưỡng trắng da của phái đẹp Việt Nam.

Hoa hậu Ngọc Hân, Mai Phương Thúy, ca sĩ Hà Hồ và Chi Pu là những ngôi sao tiên phong cho phong trào “nói không với kem trộn”.

Theo các sao chia sẻ: “Một phương pháp tắm trắng được coi là an toàn phải có thành phần 100% chiết xuất từ tự nhiên, không chứa hóa chất bào mòn và phải được thực hiện tại các địa chỉ làm đẹp uy tín, dưới sự thăm khám của bác sĩ da liễu giàu kinh nghiệm”. Dưới đây là một số phương pháp tắm trắng an toàn được các sao Việt tin tưởng lựa chọn trong năm vừa qua.

Tắm trắng Collagen 16++

Phương pháp tắm trắng Collagen được nghiên cứu dành riêng cho loại da có kết cấu chưa hoàn thiện, mỏng yếu, nhạy cảm, vì vậy Collagen 16++ được rất nhiều bạn trẻ tuổi teen ưa chuộng, trong đó có hotgirl Chi Pu.

Tắm trắng Collagen 16++ sử dụng tinh chất collagen chiết xuất từ cá da trơn với độ đậm đặc cao, kết hợp cùng công nghệ cắt Nano siêu mỏng có tác dụng đẩy sâu dưỡng chất collagen tới các tế bào bị suy yếu một cách nhanh chóng, mang lại hiệu quả trắng da gấp 5 lần các phương pháp thông thường.

Tắm trắng thuốc bắc - sữa non

Khác với tắm trắng Collagen, tắm trắng thuốc bắc - sữa non lại là “bài thuốc đặc trị” cho những làn da đen sạm bẩm sinh hoặc bị tổn thương do cháy nắng. Dưới sự kết hợp của máy ánh sáng hồng ngoại, hỗn hợp thuốc bắc - sữa non gồm: bạch linh, phục linh, linh chi đen, linh chi đỏ… sẽ được thẩm thấu vào tận đáy tế bào da, loại bỏ đến 99% sắc tố xỉn màu ban đầu, ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do, hắc sắc tố melanin và tăng cường khả năng chống nắng cho da.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà sở hữu làn da trắng hồng, rạng rỡ nhờ tắm trắng bằng công nghệ Hi-shine 3D. Xem cận cảnh quy trình tắm trắng của Hà Hồ tại đây.

Tắm trắng Hi-shine 3D

Theo một cuộc khảo sát tại Lavender Spa - Địa chỉ làm đẹp được người tiêu dùng bình chọn “Dịch vụ tắm trắng an toàn, hiệu quả 2014”, có đến 90% khách hàng lựa chọn công nghệ Hi-shine 3D đều thuộc tuýp người bận rộn và bị hạn chế bởi thời gian. Nhờ chu trình dưỡng trắng khép kín không cần đến khâu tẩy da chết, kết hợp với công nghệ nhiệt quang đa điểm nên chỉ trong 3 buổi, Hi-shine 3D đã có thể giải quyết tất cả các vấn đề về da như xỉn màu, màu da không đồng đều ở những vùng có nếp gấp như khuỷu tay, đầu gối...

(Nguồn: Lavender Spa & Clinic)