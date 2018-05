Điều trị cho da sạm nám

Sau 25 tuổi bạn bắt đầu cảm thấy tình trạng da ngày một khô và sạm đi, các vết nhăn li ti xuất hiện ngày càng nhiều và hằng sâu hơn rất nhanh, bề mặt da trở nên thô sần. Vì thế, bạn đừng quên bổ sung các thành phần cung cấp độ ẩm và tái tạo độ săn chắc duy trì sự trẻ trung cho da như: collagen và acid hyaluronic, vitamin...

Viên uống làm đẹp da từ bên trong Hyaluronic Acid & plus + Collagen điều chỉnh quá trình hình thành sắc tố, cung cấp chất làm ẩm giữ cho làn da luôn mềm mại và khỏe mạnh, bảo vệ và làm lành các tổn hại do ánh nắng mặt trời, cải thiện cấu trúc da, làm cho da săn chắc. Các thành phần chính có trong sản phẩm như: Vitamin A, C, B2, B1, B6, B12, D, protein, lipid, calories, collagen peptide, collagen (kesennuma), sodium, chondroitin sulfate, hyaluronic acid...



Hyaluronic Acid giữ vai trò cung cấp độ ẩm và tăng cường độ bền dai của các lớp đàn hồi trong da và collagen duy trì hình dáng, cấu trúc da cũng như duy trì sức sống cho các mô, các bộ phận trong cơ thể. Sự kết hợp của phân tử collagen tự nhiên, vitamin thiên nhiên đã được tinh chế và tính năng bên trong của Acid Hyaluronic có đồng cơ cấu tương hợp nhau, an toàn khi sử dụng.



Việc bổ sung những thành phần dinh dưỡng bằng phương thức uống sẽ bổ sung sinh lực thẩm thấu mỗi ngày, tăng cường hàm lượng ẩm bằng chức năng giữ nước, giúp sắc tố da tươi tắn và sáng mịn, tái tạo lại các tế bào non trẻ mới. Sản phẩm thích hợp với phụ nữ sau 25 tuổi, đặc biệt những người có làn da xỉn màu thiếu sức sống, sạm, da lão hóa khô, nhiều nếp nhăn.

Làn da của bạn sẽ được cải thiện sau một tháng, nhưng để làn da trở nên thon gọn và săn chắc, mịn màng, giảm hẳn các nếp nhăn, bạn hãy chờ đợi trong vòng ba tháng. Thêm vào đó, viên uống này còn ngăn ngừa quá trình hội tụ sắc tố từ bên trong, đồng thời bổ sung các thành phần dinh dưỡng chống lão hóa, giúp làn da bạn sáng hồng lên từng ngày và duy trì sự tươi trẻ. Tuy nhiên, khi da đã định hình các vết sạm nám, cần có sự hỗ trợ thêm từ bên ngoài. Vì thế, việc thoa kem điều trị từ bên ngoài sẽ xóa tan các vết sạm đen làm cân đối đồng đều sắc tố da. Sự kết hợp này sẽ cho kết quả giảm 30-50% sau một tháng điều trị.

Louis Victoria Extra Peeling Night Cream và Day Cream là sự phối hợp giữa các thành phần thảo dược và hóa học đã được nghiên cứu, mang lại khả năng ức chế tối đa quá trình hình thành hắc tố melanin tái sinh, để bảo vệ và duy trì một làn da trắng sáng an toàn. Thành phần chính sản phẩm là sự tổng hợp các loại vitamin trái cây tươi như vitamin C, E, Beta carotene, selenium và chiết xuất ngọc trai thiên nhiên.



Sản phẩm với công thức kết hợp, vừa tăng cường khả năng tái tạo tế bào da mới, vừa thay thế tế bào da hư tổn, đem đến hiệu quả sáng đều màu ở mọi vùng da, cho bạn một làn da trắng hồng sau bốn tuần sử dụng. Bộ sản phẩm phù hợp với mọi loại da kể cả da nhạy cảm, da sạm, nám, tàn nhang, xỉn màu nhiều sắc tố, da ngộp do tắt nghẽn nang lông, da thô sần.

Ngoài ra, để điều trị nám hiệu quả, bạn nên hạn chế tối đa việc tiếp xúc trực tiếp với nắng, đặc biệt vào thời điểm có cường độ tia cực tím cao. Thoa kem chống nắng 30 phút trước khi ra ngoài, với chỉ số SPF từ 30 trở lên. Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng cho người bị nám cần bổ sung thực phẩm cung cấp các chất chống lại gốc tự do như: vitamine C, E, Beta carotene...

Hộp có 180 viên, sử dụng ngày bốn viên, hai viên buổi sáng và hai viên buổi tối uống trước khi ăn. Trong thời gian 10 ngày đầu sử dụng, để đạt kết quả tốt có thể dùng 6-8 viên một ngày. Thành phần trong sản phẩm tinh khiết và an toàn khi sử dụng.

Hyaluronic Acid & plus + Collagen xuất xứ từ Nhật Bản và có giá 1.750.000 đồng. Louis Victoria Extra Peeling Night Cream dung tích 20 ml có giá 1.300.000 đồng. Louis Victoria Day Cream dung tích 30 ml có giá 1.350.000 đồng (xuất xứ từ Pháp). Khi mua trọn bộ điều trị, bạn sẽ được tặng sữa dưỡng thể làm trắng da của Pháp trị giá 650.000 đồng. Sản phẩm của nhà sản xuất Collagen & Heathy products - Tokyo - Japan, Tập đoàn Wellness & LVlouisvictoria.Co.French.

Khách hàng liên hệ tại Golden Rose:

181A đường 3/2, phường 11, quận 10, TP HCM

ĐT: (08) 38396272, fax: (08) 38396272

DĐ: Chị Hồng - 0909447968, chị Nga 0909434338

Email: goldenrose_spa@yahoo.com

(Nguồn: Golden Rose)