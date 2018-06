Điều trị làm sáng da liệu có gây nám?

Không tuân thủ đúng quy trình điều trị của bác sĩ sẽ dẫn tới việc xuất hiện nám. Trên thực tế, nhiều chị em phụ nữ vì công việc quá bận rộn, hoặc là do tư tưởng chủ quan đã không thực hiện đúng quy trình điều trị của bác sĩ. Có thể bạn thoa kem ít hoặc nhiều hơn chỉ định cho phép của bác sĩ hoặc bỏ qua một số buổi điều trị… vô tình dẫn đến tình trạng nám.

Công nghệ điều trị Qswitch laser kết hợp với than hoạt tính luôn được chị em phụ nữ lựa chọn vì độ an toàn và kết quả của nó mang lại.

Không quan tâm tới việc bảo vệ da sau điều trị cũng gây nám. Quá trình điều trị làm sáng da là loại bỏ và làm bong tróc lớp da cũ bằng các phương pháp lột tẩy. Lúc này, làn da khá nhạy cảm dưới mọi tác động của môi trường bên ngoài đặc biệt ánh nắng. Da chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng cho dù chỉ là ánh nắng buổi sáng khi đi bộ tập thể dục mà không bôi kem chống nắng và không che chắn bảo vệ có thể là nguyên nhân gây nám.

Sử dụng mỹ phẩm không phù hợp hoặc ngoài chỉ định của bác sĩ cũng là một nguyên nhân gây xuất hiện nám. Các loại mỹ phẩm làm trắng sáng da có thành phần chính chứa chất corticoid có tác dụng làm trắng da nhanh chóng, nhưng một thời gian sau khi ngừng sử dụng làn da sẽ bị sạm lại, có trường hợp da bị nám, nhăn và teo lại.

Trước và sau khi điều trị điều trị công nghệ Qswitch laser kết hợp than hoạt tính.

Trên thị trường có nhiều phương pháp làm trắng và trẻ hóa da bằng nhiều hình thức khác nhau, nhưng về độ an toàn và kết quả thì khó có thể kiểm chứng. Một trong những phương pháp được nhiều chị em phụ nữ lựa chọn đó là công nghệ điều trị trẻ hóa da Qswitch laser kết hợp với than hoạt tính. Qswitch laser có thấu kính đặc biệt khi kết hợp với mặt nạ than hoạt tính (một loại than đặc biệt có cấu tạo rỗng như tổ ong, có tính hấp thụ các chất độc, chất thải cao) sẽ giúp lấy đi các lớp tế bào chết tích tụ, thanh lọc độc tố và các chất có hại, giúp làn da sáng mịn ngay sau lần điều trị đầu tiên.

Chuyên gia Lê Thục Phương, Giám đốc hệ thống thẩm mỹ Pamas Spa & Clinic cho biết: “Song song với việc điều trị làm sáng da thì chị em phụ nữ cũng cần có những kiến thức nhất định để bảo vệ làn da của mình. Tuyệt đối không để cho da tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và thường xuyên sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài đường; chỉ sử dụng những loại kem, dược phẩm theo chỉ định của bác sĩ”.

