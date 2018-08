Điều trị lỗ chân lông hai bên má và mũi như thế nào?

Trả lời:

Theo y học, mỗi một lỗ chân lông là một sự khai thông cho tuyến bã nhờn. Hiện tượng giãn nở lỗ chân lông chỉ xuất hiện khi da bị dầu, đặc biệt ở độ tuổi trưởng thành. Nguyên nhân do làn da sản xuất dầu quá thừa thãi, do tích tụ của bụi bẩn và các chất bã nhờn làm tắc nghẽn lỗ chân lông hoặc do cấu trúc của sợi collagen có tác dụng giữ độ căng mịn và đàn hồi của da phá vỡ... khiến lớp da trong lỗ chân lông (hay còn gọi vách ngăn lỗ chân lông) bị suy yếu và giãn dần ra.

Trong thực tế, khi bạn sử dụng các biện pháp tạm thời như toner hay chất làm se để thu nhỏ lại lỗ chân lông, thì da lại tiết ra chất nhờn nhiều hơn, từ đó lỗ chân lông càng xuất hiện với kích cỡ to hơn. Cách tốt nhất chính là giảm đi sự tắc nghẽn chất nhờn của các nang lông trên da mặt. Có hai giải pháp hữu hiệu đế khắc phục vấn đề này:

Chữa trị thu nhỏ lỗ chân lông bằng công nghệ ánh sáng đa năng Blue Light của Đức: Máy sử dụng hệ thống ánh sáng chuyên biệt dành cho da bị lão hóa và lỗ chân lông to khi tác động vào da sẽ kích thích tái tạo da một cách nhanh chóng. Bước sóng đa năng có thể liên kết cologen và elastin làm cho các vùng sẹo nhỏ và lỗ chân lông được đẩy lên dễ dàng. Với chùm ánh sáng xanh, lượng dầu trên da sẽ được cân bằng, giảm độ bóng nhờn vùng chữ T, giúp lỗ chân lông được thông thoáng, không bị tắc nghẽn vì bụi bẩn và thu nhỏ kích cỡ chân lông ngay lập tức.

Công nghệ phun oxy phục hồi - Oxyjet Leo: Phương pháp này rất lý tưởng cho những làn da bị lão hóa, lỗ chân lông to mà phải thường xuyên trang điểm. Với thành phần oxy nguyên chất lên đến 99% cùng các serum chứa nhiều dưỡng chất được đẩn sâu vào da sẽ khiến liên kết collagen và elastin được hồi phục từ bên trong, vách ngăn lỗ chân lông được củng cố.

Tùy theo tình trạng da, mỗi khách hàng cần điều trị theo lịch trình từ 6 đến 8 tuần để đạt được kết quả như ý.

