Điều trị mọi hư tổn da với tảo Silic

Tảo Silic có cấu tạo từ vô số phần tử Nano silic nhỏ. Những hạt nano này có thể giúp thanh tẩy tế bào chết, kích thích sản sinh collagen, giúp da đàn hồi, săn chắc. Do đó, công nghệ Silic tảo sống được nhắc đến nhiều như là công nghệ trẻ hóa da, làm nhỏ gọn tự nhiên các vùng cơ chảy xệ, cho hiệu quả khuôn mặt chữ V.

Trẻ hóa da với công nghệ tảo Silic.

Nano Silic chống lão hóa, loại bỏ hắc sắc tố melanin và các vùng thâm nám không đều màu, làm da trở nên trắng sáng mịn màng, tươi trẻ. Các phần tử Nano Silic với số lượng lớn ion âm và lực hấp thụ mạnh mẽ, có thể làm chất nhờn, bụi bẩn và chất có hại trong da bị triệt tiêu hết, làm se khít lỗ chân lông, trị mụn, xóa bỏ sẹo rỗ.

Ngoài ra, đặc tính hấp thụ của Nano silic có thể hấp thụ chất độc hại, ngăn chặn các tổn hại của da do chàm, dị ứng… Như vậy, có thể nói công nghệ Silic tảo sống là một trong những công nghệ trị liệu đa năng với khả năng điều trị hàng loạt các tình trạng hư tổn, đặc biệt phù hợp với làn da hư tổn lâu năm, chứa nhiều độc tố.

Kết quả điều trị nám, da không đều màu, nếp nhăn sau 2 lần trị liệu bằng tảo sống.

Ưu điểm của công nghệ Silic tảo sống:

Điều trị da hư tổn trong một liệu trình: nếu làn da bạn hư tổn lâu năm với những tình trạng hư tổn đồng thời như: mụn, nám, lỗ chân lông to, nếp nhăn thậm chí da kích ứng nặng… thì sau một liệu trình, những hư tổn này hầu như đều có thể bị loại trừ.

Làm trắng da: công nghệ này giúp tái tạo lại một làn da trắng hồng hào, mịn màng, bóng mượt không tì vết. Sự “lột xác” sau mỗi đợt trị liệu sẽ khiến các chị em hài lòng.

Hiệu quả lâu dài: một ưu điểm nữa của Silic tảo sống không thể không nhắc đến chính là hiệu quả lâu dài. Với chức năng bóc tách và trẻ hóa làn da, sau liệu trình, bạn sẽ sở hữu một làn da trẻ trung hơn. Điều này được duy trì bởi sự phát triển collagen trong một thời gian dài, hiệu quả điều trị lâu bền hơn nhiều so với nhiều công nghệ trị liệu hiện đại.

Kết quả điều trị mụn, đào thải độc tố và xóa mờ nếp nhăn sau một tháng điều trị.

An toàn: yếu tố an toàn cũng là một trong những ưu điểm được đánh giá cao của công nghệ này, bởi chúng được khai thác từ loại tảo Silic vùng Baltic nước Đức, chất lượng công nghệ cao và tự nhiên, không hóa chất. Điều này được chứng nhận bởi 2 cơ quan thẩm định an toàn dược phẩm uy tín hiện nay là FDA (Mỹ) và SGS (Thụy Sĩ).

