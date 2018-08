Điều trị mụn hiệu quả và an toàn bằng cách nào?

Trả lời:

Sẹo rỗ và vết thâm là vấn đề thường gặp trong thời kỳ hậu mụn trứng cá. Bị mụn kéo dài, cơ tạng đặc biệt, nặn mụn không đúng cách, dùng vật cứng hoặc tay bấm nặn rất mạnh lên mụn là nguyên nhân dẫn đến tình trạng da bị tổn thương sâu, kết cấu tế bào da bị hủy hoại. Đây là lý do của 99% trường hợp da bị thâm và rỗ sau mụn.

Về nguyên tắc, chỉ nên điều trị thâm và sẹo khi da đã hết mụn.Với trường hợp của em, chúng tôi khuyên nên giải quyết dứt điểm mụn trước khi tiến hành điều trị sẹo và thâm. Em nên tìm những phương pháp chữa trị có khả năng kiểm soát và tác động tổng thể đến nguyên nhân gây mụn ở bên ngoài lẫn bên trong cơ thể. Ngoài ra còn phải có chế độ nghỉ ngơi, chăm sóc da hợp lý, mới có thể hy vọng trị dứt điểm mụn để bước vào công đoạn xóa sẹo sau đó.

Em có thể tham khảo phương pháp trị mụn không cần uống thuốc bằng thảo dược Bio Peeling từ đảo Síp. Phương pháp này có khả năng xử lý mụn tận gốc và hạn chế tối đa các tổn thương do mụn gây ra và cho kết quả rõ rệt chỉ sau lần điều trị đầu tiên.

Đối với các vết sẹo rỗ và vết thâm, hiện nay cũng có nhiều công nghệ có thể xử lý. Tuy nhiên kết quả đạt được đến đâu lại phụ thuộc một phần vào cơ địa của từng người. Một trong những phương pháp điều trị phổ biến có từ nhiều năm trước là sử dụng kỹ thuật siêu mài mòn với lực hút chân không để loại bỏ đi các lớp tế bào chết bên ngoài, đồng thời kích thích da hấp thụ oxy và thúc đẩy tuần hoàn máu, kích thích sản sinh các tế bào da mới.

Kỹ thuật mới nhất hiện nay lại áp dụng ánh sáng Blue Light với bước sóng 590 nm, tác động sâu vào da, tái tổ chức cơ cấu tế bào vùng sẹo để các sợi collagen và elastin được sắp xếp theo đúng chuẩn của chúng. Liên kết collagen và elastin của da cũng sẽ được khôi phục lại ngay sau quá trình chiếu ánh sáng, khiến bề mặt da căng mịn, bằng phẳng, săn chắc, độ đàn hồi của da cải thiện rõ rệt.

Nếu so sánh với các phương pháp điều trị truyền thống khác thì kỹ thuật này có ưu điểm là vừa rút ngắn được thời gian điều trị, vừa đạt được hiệu quả cao hơn gấp đôi, vừa tuyệt đối an toàn và không gây ra các tác dụng phụ như đỏ, rát... Hầu như 99% bệnh nhân điều trị sẹo và những vấn đề liên quan đến mụn bằng công nghệ Blue Light đều đạt được kết quả rất khả quan và được nhà cung cấp dịch vụ cam kết về kết quả và độ an toàn trong điều trị.

Thông tin được tư vấn bởi:

Trung tâm Thẩm mỹ Belas Spa

438 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP HCM.

ĐT: (08) 73005638 - 73005639

235 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP HCM.

ĐT: (08) 54495638 - 54495639

Hotline: 1900571239

Email: info@belasspa.com

Website: www.belasspa.com

Gửi câu hỏi tư vấn làm đẹp về suckhoe@vnexpress.net