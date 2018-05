Điều trị nám và những điều cần biết

Nám ảnh hưởng tới nhan sắc của nhiều người, cả nam và nữ ở nhiều lứa tuổi. Đây là bệnh lý da khá phổ biến, không chỉ gây mất thẩm mỹ cho khuôn mặt, mà còn khiến nhiều người mất tự tin trong giáo tiếp. Ngày càng có nhiều người mắc phải sạm nám và theo đó là những nỗi lo lắng về việc làm cách nào để đánh bật chúng.

Nghệ sắc thành nước uống hoặc đắp bột nghệ lên mặt trong thời gian dài có thể làm mờ các vết nám hiệu quả.

Có 7 nguyên nhân phổ biến gây ra sạm nám gồm: di truyền; stress, căng thẳng thần kinh; ánh nắng mặt trời; lạm dụng hóa mỹ phẩm; nội tiết tố (phụ nữ khi mang thai, tuổi trung niên hoặc bị mắc các bệnh về gan thận, bệnh phụ khoa đều có thể bị nám do nội tiết tố thay đổi); thói quen tiêu cực (thường xuyên thức khuya, ăn nhiều dầu mỡ hoặc uống ít nước làm giảm sức đề kháng của cơ thể, thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh gây nên nám nặng); quá trình lão hóa (bước qua độ tuổi 30, quá trình lão hóa trong cơ thể người khiến hoạt động tuần hoàn máu giảm; gan mật, thận, tuyến giáp bị giảm chức năng khiến hoạt động đào thải độc tố diễn ra chậm. Do đó sẽ gây ra nám sậm khó chữa do kết cấu da bị chùng nhão gấp nếp).

Công nghệ PRP đảm bảo mang lại hiệu quả trị nám sâu nhanh và an toàn.

Chữa nám theo các cách dân gian - Từ xưa, người ta đã nghĩ ra nhiều phương cách dân gian để trị nám sạm, đa số trong đó là dùng các thảo dược và các thực phẩm từ thiên nhiên như:

Thuốc nam: thiên hoa phấn sắc lấy nước uống; rau má, câu kỷ tử, quế tâm phơi khô, giã bột uống; bạch cương tàm, bạch tật lê, sơn chi tử tán thành bột, bôi lên vùng nám…

Rau củ quả: tăng cường ép lấy nước uống các rau củ như: rau má, rau ngót, cà rốt, gừng, hành tây.

Nghệ: được xem là bài thuốc quen thuộc và hiệu quả, có thể dùng bột nghệ, nghệ tươi, nước nghệ hoặc kem nghệ để trị nám đều được.

Xông hơi hoặc đắp mặt nạ từ lá trầu không.

Các bài thuốc dân gian này nếu áp dụng kiên trì trong một thời gian nhất định sẽ giúp phòng và đẩy lùi dần các vết nám, sạm, làm căng sáng tự nhiên làn da.

Vùng nám sâu dưới da và sẫm màu biến mất và không quay trở lại sau liệu trình PRP.

Trị nám sâu bằng công nghệ hiện đại - Với sự phát triển của công nghệ thẩm mỹ, nhiều phương pháp trị nám đã ra đời. Tuy nhiên, bạn nên tỉnh táo tìm hiểu kỹ càng và lựa chọn các phương pháp từ các bệnh viện về da liễu hoặc trung tâm thẩm mỹ uy tín. Trong đó, huyết tương tiểu cầu (PRP) là một loại tế bào tự thân giúp trị nám sâu hiệu quả và tận gốc. PRP được trích ra từ chính cơ thể người trị, khi được tiêm vào vùng nám trên mặt sẽ làm đầy tổ chức da, xóa bỏ các vết nám tận sâu dưới các lớp biểu bì, làm căng mịn và săn chắc làn da nhanh chóng. Bên cạnh đó, PRP còn mang lại những hiệu quả khác như: se khít lỗ chân lông, làm trắng sáng da tự nhiên, làm mờ nếp nhăn và sẹo rỗ, tăng cường độ ẩm, sức đề kháng cho làn da…

Trị nám sâu bằng công nghệ PRP là một bước tiến lớn trong phương pháp chữa các bệnh lý về da, đã được dùng phổ biến ở các nước lớn trên thế giới. Đặc biệt đây là công nghệ không phẫu thuật, không gây đau đớn hay biến chứng và hiệu quả mau chóng, duy trì lâu dài. Xem chi tiết công nghệ tại đây.

