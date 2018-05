Nám là một trong những vấn đề rắc rối và khó giải quyết trong các loại bệnh lý về da. Chúng được tạo ra khi những sắc tố melanin hình thành do môi trường như nắng và do sự thay đổi của nội tiết tố trong cơ thể do lão hóa. Nám không chỉ xảy ra sau vài tuần, mà có khi trong vài tháng, thậm chí cả vài năm.

Những phương pháp điều trị nám có thể giúp cải thiện và làm chậm đi quá trình phát triển của chúng nhưng khó có thể xóa bỏ vĩnh viễn. Tuy nhiên, điều trị nám đúng và kịp thời rất quan trọng để có được một làn da trẻ, sáng đẹp hơn.

Vitamin C và E tươi cùng với các loại mặt nạ vàng nguyên chất, bột ngọc trai 100% thiên nhiên là những sản phẩm chuyên dụng cho việc điều trị nám và trẻ hóa da cấp tốc. Với các phương pháp massage mặt thông thường, sản phẩm chỉ thẩm thấu được một phần ít vào da chứ không vào hết sâu trong da nên sẽ gây lãng phí và tạo hiệu quả thấp.

Ở trung tâm thẩm mỹ Mxinh, dưới đầu phun áp suất cao, tinh chất C sẽ thẩm thấu vào dưới lớp biểu bì giúp làm sáng và mềm mịn da, ngăn ngừa, giảm thiểu tối đa nám và các dấu hiệu lão hóa. Với đầu nén của máy Oxy thế hệ mới, Oxy lọc tinh khiết và Vitamin E sẽ cung cấp để giúp thải độc tố, tăng tuần hoàn máu và giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa của da để ngăn chặn những vết nám sậm màu thêm.

Tiếp đến, máy ánh sáng sử dụng công nghệ điện từ LED và Soft Laser với tia hồng ngoại 940nm và 635nm sẽ chiếu sâu và phá vỡ cấu trúc hắc tố melanin làm cho làn da từ từ sáng dần hơn sau một liệu trình điều trị. Sự kết hợp sáng tạo của hai đầu có dải năng lượng đèn rộng giúp kích hoạt da trở lại dáng vẻ săn chắc ban đầu. T

Tùy vào từng làn da, chuyên viên trung tâm có thể kết hợp máy ánh sáng cộng thêm với chức năng siêu mài mòn kim cương để lấy đi lớp sừng sần sùi giúp da căng bóng hiệu quả ngay sau lần điều trị đầu tiên.

Cuối cùng, mặt nạ bột ngọc trai 100% thiên nhiên hoặc mặt nạ vàng tinh khiết 4 số 9 sẽ cải thiện độ không đồng màu của da và làm da mịn màng tươi trẻ hơn.

Điều trị nám để có được kết quả tối ưu đòi hỏi bạn phải nhẫn nại và mất nhiều thời gian.

