Điều trị rụng tóc sau sinh

Rụng tóc sau khi sinh do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do rối loạn nội tiết tố. Sau khi sinh, lượng estrogen giảm xuống quá thấp, khiến tóc phát triển chậm và bị rụng nhiều. Thứ hai, do rối loạn tâm lý. Sau sinh bà mẹ thường bị stress, trầm cảm, khiến cho quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể bị rối loạn, máu lưu thông kém, tóc không được cung cấp đủ dưỡng chất, yếu dần và rụng. Thứ ba, do thiếu hụt chất dinh dưỡng. Trong thời kỳ mang thai, dưỡng chất được dành để cung cấp cho thai nhi. Sau khi sinh con, lại tiếp tục tập trung dưỡng chất cho bầu sữa nên dẫn đến tình trạng cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng, khiến tóc không nhận được đầy đủ dưỡng chất từ máu nên tóc dễ hư tổn và nhanh rụng...

Cách điều trị quan trọng trong giai đoạn này là tăng cường bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, đồng thời hạn chế stress. Phương pháp điều trị bằng nội tiết tố thay thế không được khuyến cáo do những chất này có thể tiết qua sữa, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bé.

Phụ nữ sau sinh cần ăn uống đầy đủ và đa dạng các loại thực phẩm chứa dưỡng chất cần thiết cho tóc như đạm, sắt, kẽm, các vitamin A, B, C, E, H... (có nhiều trong thịt, cá, trứng, sữa, các loại rau xanh và trái cây...) và uống nhiều nước. Các chất dinh dưỡng này sẽ theo máu đến nuôi tóc. Thực tế, hơn 95% dưỡng chất nuôi tóc là do máu mang lại. Do đó, cách hiệu quả nhất để phục hồi mái tóc khỏe đẹp sau khi sinh là qua đường ăn uống.

Bên cạnh đó, cần giữ tinh thần thoải mái, tránh lo âu căng thẳng quá mức, vận động cơ thể nhẹ nhàng và ngủ đủ giấc… Duy trì sự cân bằng về thể chất và tinh thần góp phần giúp tóc khỏe đẹp hơn.

Để cung cấp đủ lượng dưỡng chất cho tóc, các bà mẹ phải ăn nhiều. Điều này ảnh hưởng đến quá trình phục hồi vóc dáng cơ thể thon gọn, khỏe khoắn như trước khi sinh. Trong trường hợp này, giải pháp đơn giản và hiệu quả là dùng viên uống chứa các vitamin, khoáng chất và thảo dược để bổ sung những dưỡng chất cần thiết cho tóc. Lưu ý nên chọn các loại có thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên để vừa giúp tóc khỏe đẹp, giảm hẳn gãy, rụng, chẻ ngọn, vừa tránh các tác dụng phụ, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

