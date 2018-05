Điều trị sẹo bằng công nghệ ánh sáng vi điểm

Sẹo rỗ, lõm trên da do nhiều nguyên nhân gây ra, trong đó phải kể đến những nguyên nhân thường thấy như: Do mụn (đặc biệt là hậu quả để lại của mụn bọc, mụn mủ, mụn viêm nặng), sẹo do bệnh thủy đậu (còn gọi là bệnh trái rạ) gây nên. Hiện, ánh sáng vi điểm là phương pháp ứng dụng lợi ích của năng lượng ánh sáng trong y tế.

Phương pháp Ánh sáng vi điểm sẽ cải thiện 60-90% tình trạng sẹo rỗ.

Phương pháp ánh sáng vi điểm sẽ cải thiện 60-90% tình trạng sẹo rỗ, sẹo mụn. Bề mặt da sẽ được tái tạo không bị thâm đen trở nên mịn màng và trắng sáng hơn. Da trở nên săn chắc, tươi trẻ do sợi collagen dưới da được kích thích tăng sinh. Bạn sẽ được điều trị nhẹ nhàng nhờ phương pháp tiên tiến với nguồn năng lượng có kích thước siêu nhỏ “vi điểm”, ít gây đau đớn nên không cần thời gian nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng. Hiệu quả đạt được trong thời gian ngắn. Ngoài ra, da còn được cải thiện tình trạng lỗ chân lông lớn, giúp da giảm nhờn và mụn.

Bạn sẽ được phân tích, kiểm tra tình trạng sẹo rỗ, lõm trên da. Đội ngũ chuyên viên dày dạn kinh nghiệm, có thâm niên hoạt động trong nghề sẽ giúp bạn biết được tình trạng sẹo cũng như phương pháp điều trị. Bên cạnh đó, với hệ thống máy phân tích da công nghệ cao, cho ra những hình ảnh thực tế, đồng thời thiết lập thông số điều trị chuẩn xác giúp bạn một lần nữa nhìn rõ hơn và biết cặn kẽ hơn về tình trạng sẹo rỗ, lõm trên da mình.

Quy trình tư vấn trước điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa. Những bác sĩ này sẽ kiểm tra tình trạng da bạn trước điều trị, đồng thời cho bạn những lời khuyên bổ ích và thiết thực, giúp bạn hiểu rõ hơn nữa thủ tục điều trị và sau điều trị.

Trước và sau điều trị.

Quy trình điều trị bằng ánh sáng vi điểm gồm chùm tia ánh sáng được chiếu lện vùng da bị sẹo. Những tia sáng siêu nhỏ với kích thước điểm chiếu “vi điểm”, chỉ 70 đến 80 micromet nhưng cực mạnh, đi sâu xuống lớp hạ bì, kích thích sản sinh tế bào mới để bù đắp lại những tế bào bị thiếu hụt và tổn thương do các nguyên nhân trên gây ra. Đây là nguyên lý chính giúp san bằng những chỗ sẹo bị rỗ, lõm và da dần dần trở nên bằng phằng. Đồng thời năng lượng cực mạnh với tốc độ chiếu cao ngay lập tức phá tan sự liên kết những hắc tố melanin (nguyên nhân gây nên những vùng bị thâm đen trên da). Bên cạnh đó, tác dụng tích cực của năng lượng ánh sáng đi xuống da kích thích sợi collagen, giúp da đàn hồi tốt và săn chắc, tươi trẻ, khỏe mạnh. Tác dụng này ảnh hưởng rất nhiều đến tuyến bã nhờn trên da, vì tuyến bã nhờn được kiểm soát, lượng chất nhờn sẽ không còn tiết ra quá nhiều và như thế giúp da tránh được tình trạng lỗ chân lông lớn và bị mụn.

Chỉ qua liệu trình điều trị từ 1 đến 3 lần, trong 2 tháng mỗi lần điều trị mất từ 20 đến 25 phút. Da bạn sẽ hơi ửng đỏ hơn bình thường ngay sau khi điều trị, sau 2 đến 4 giờ da sẽ trở lại bình thường. Một đến 2 ngày sau vùng da điều trị sẽ sậm màu hơn và tạo thành một lớp vảy li ti trên da, sau 3 ngày sẽ bong tróc và để lộ lên lớp da mới khỏe mạnh, bạn nên bảo vệ da mình bằng cách che chắn kỹ lưỡng và dùng kem chống nắng chỉ số SPF cao (như SPF50+++). Kết quả điều trị đạt được tùy thuộc vào cơ địa của từng người, với những cơ địa tái tạo tốt sẽ cho kết quả cải thiện sẹo rất cao và ngược lại. Một vài trường hợp khách hàng xuất hiện rải rác mụn li ti trên da, đây là triệu chứng bình thường đối với những loại da kích ứng với nhiệt, bạn có thể yên tâm vì tình trạng này sẽ tự nhiên biến mất sau vài ngày.

