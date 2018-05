Điều trị sẹo lõm và làm săn chắc da

RF vi điểm 3DEEP của máy EnDyMed là công nghệ mới nhất trong lĩnh vực điều trị sẹo lõm do mụn trứng cá, làm săn chắc da và nâng cơ mặt, được cơ quan FDA của Mỹ chứng nhận an toàn và hiệu quả. Khác với những công nghệ trước đây, sóng RF của máy EnDyMed công nghệ 3DEEP tác động đi sâu xuống dưới vùng da điều trị bằng 112 kim nhỏ, cắt đứt sẹo xơ cứng bên dưới sẹo lõm, cung cấp nhiệt lượng an toàn tác động lên các sợi collagen trong da (lớp bì). Sợi collagen sẽ được thu gọn lại, nhiệt lượng cũng giúp quá trình trao đổi chất của các tế bào tốt hơn và ngay lập tức sẽ thấy da săn chắc, hồng hào và tươi trẻ hơn. Đồng thời, với tác động bóc tách lớp biểu bì ở bề mặt da, bề mặt da sẽ mịn màng.

Bệnh nhân bị sẹo mụn tuần thứ 6 sau một lần điều trị.

Sẹo lõm sẽ nông hơn và được xóa đi bởi hai tác động, collagen dưới da nâng lên và bóc tách vi điểm bề mặt sẹo từ trên xuống. Hiệu quả thấy rõ sau một tuần điều trị. Công nghệ RF bóc tách vi điểm cũng dùng điều trị nám và những nếp nhăn nhỏ.

So với các liệu trình laser bóc tách da khác, EnDyMed công nghệ 3DEEP không gây sạm da, không gây mất sắc tố da sau điều trị và không gây rung giật khi điều trị, thời gian bình phục da nhanh. Sự an toàn bởi hệ thống cảm biến nhiệt, tránh tình trạng da bị nóng bỏng do tác động nhiệt quá lớn của các RF trước đây. Bên cạnh đó, máy EnDyMed công nghệ 3DEEP có tay cầm RF 6 điện cực nâng cơ, với tác dụng săn chắc cơ, nâng cơ bị chảy xệ, xóa những nếp nhăn nhỏ.

Bệnh nhân bị nám, da nhăn nheo sau lần điều trị thứ hai.

Với bất cứ một liệu trình điều trị sẹo lõm, bạn cần phải kiên nhẫn theo đủ liệu trình và tuân theo sự hướng dẫn trước và sau điều trị của các bác sĩ chuyên môn. Nên uống nhiều nước lọc, nước trái cây và dùng kem giữ ẩm và chống nắng sau điều trị.

(Nguồn: Aesthetics Marketing Asia Vietnam)