Điều trị sẹo rỗ bằng Thermage

Nguyên nhân chính gây nên hiện tượng sẹo rỗ là do mụn bị viêm nặng, làn da bị mất đi một lượng lớn tế bào tại lớp biểu bì, cộng thêm thói quen dùng tay nặn mụn sẽ vô tình khiến da bị tổn thương, các tế bào sợi không đủ khả năng sản xuất các collagen và eslantin. Đồng thời, các chồi mao mạch, nguyên bào sợi, đại thực bào liên kết với mô hạt mất khả năng lấp đầy nên sẽ xuất hiện những vết lõm sâu trên da (hay còn gọi là sẹo rỗ).

Dùng tay nặn mụn vô tình sẽ khiến da bị tổn thương.

Việc điều trị sẹo rỗ cũng trở nên khó khăn khi không thể tiến hành tại nhà bằng các sản phẩm chăm sóc da thông thường. Sở dĩ như vậy vì các sản phẩm thuốc bôi chỉ sử dụng trên bề mặt da mà không thể giải quyết căn nguyên của tình trạng này. Có những bạn trẻ còn rất mạo hiểm dùng các biện pháp siêu mài mòn hoặc dùng hóa chất lột da mặt để rồi "khóc thét" khi thấy da bị tổn thương nặng nề, thảm hại hơn nữa là vết thâm xuất hiện. Vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn nên tìm đến một giải pháp công nghệ đã được tổ chức uy tín chứng nhận để đảm bảo độ an toàn và có thể giúp bạn khởi động lại được cơ chế của da từ bên trong như: giúp kích thích, tái tạo lại sợi collagen, tăng sự liên kết giữa chúng để các vết lõm mới nhanh chóng được làm đầy mà không gây ảnh hưởng tiêu cực đến da cũng như sức khỏe của bạn.

Vượt qua những tiêu chuẩn nghiêm ngặt đã được Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm FDA Mỹ và tổ chức CE của châu Âu chứng nhận về độ an toàn, hiệu quả, cho phép điều trị với một lần duy nhất, Thermage được đánh giá là công nghệ trị sẹo rỗ tốt hiện nay. Công nghệ này đang được áp dụng tại thẩm mỹ viện Bích Nguyệt.

Các chuyên gia thẩm mỹ tại đây cho biết: "Thermage sử dụng đầu RF vi điểm với 196 điện cực nhỏ tác động sâu vào lớp sẹo rỗ trên bề mặt da đến 400-600 micronmet, thức tỉnh các tế bào da hoạt động nhằm tạo ra collagen, elastin cũng như các chất nền tảng để tái tạo lớp da mới, giúp sự liên kết giữa các sợi collagen và elastin được chặt chẽ hơn nên các nốt sẹo rỗ sẽ nhanh chóng được làm đầy. Ngoài ra, đối với các sợi collagen đã bị già cỗi, công nghệ sẽ giúp chúng co lại, da săn chắc hơn, đồng thời nhiệt năng còn kích thích hệ tuần hoàn, tăng dẫn lưu bạch huyết để đào thải độc tố, khôi phục chức năng của tế bào da".

Quy trình điều trị sẹo rỗ bằng công nghệ hiện đại.

Vì vậy, đa phần khách hàng khi lựa chọn công nghệ này để điều trị đều cảm thấy hài lòng bởi không những tình trạng sẹo rỗ được "xóa sổ" mà Thermage còn "khuyến mãi" thêm một tính năng là giúp gương mặt được trẻ hóa, trở nên tươi sáng và tràn đầy sức sống hơn. Ưu điểm so với các công nghệ khác là có thể áp dụng với tất cả các loại da và màu da với nguồn nhiệt được điều chỉnh phù hợp. Do vậy, sợi collagen tự động trở nên săn chắc mà không làm tổn thương tới các vùng da xung quanh nên trong quá trình trị liệu, bạn không có cảm giác đau rát mà luôn thấy nhẹ nhàng và thoải mái.

Trước và sau khi điều trị sẹo rỗ.

Kết quả đạt được sau một lần điều trị duy nhất với Thermage:

- Tình trạng sẹo rỗ được cải thiện đến 98% và sẽ còn nhiều hơn do lượng collagen không ngừng tăng sinh sau 2-6 tháng điều trị.

- Tất cả các vấn đề về da như: da nhăn, sạm nám, lỗ chân lông to đều được giải quyết một cách an toàn, triệt để, da sẽ căng mịn và hồng hào hơn.

- Kỹ thuật không xâm lấn nên không cần thời gian nghỉ dưỡng. Với ưu điểm thời gian trị liệu cực ngắn (chỉ khoảng từ 30 phút tới 2 giờ đồng hồ tùy tình trạng da của mỗi người), liệu trình được các chuyên gia thăm khám và giám sát kỹ lưỡng, hiệu quả cao. Thermage được khách hàng đánh giá là công nghệ "đáng đồng tiền bát gạo", phù hợp với những người bận rộn, những khách hàng ở xa ít có thời gian đi lại.

Để lấy lại vẻ đẹp vốn có và sự tự tin cho chính mình, Thermage sẽ luôn là người bạn đồng hành của phái yếu.

Làn da mịn màng, không bị sẹo cho khuôn mặt xinh đẹp, tạo sự tự tin cho bạn.

Liên hệ: Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt

- Cơ sở 1: 57 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội. ĐT: 04.3771.7139 - Hotline: 093.641.54.54

- Cơ sở 2: 7C, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04.3974.9485 - Hotline: 04.3991.1658

Facebook: http://www.facebook.com/thammybichnguyet

Website: http://bichnguyetspa.com/

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Bích Nguyệt)