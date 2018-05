Điều trị sẹo và vết thâm

Acnes C10 chứa 10% vitamin C nguyên chất, công thức đặc biệt với Ethoxydiglycol giúp vận chuyển vitamin C tiếp cận lớp đáy thượng bì để phát huy tác dụng. 5 vấn đề về da được cải thiện sau khi sử dụng Acnes C10 là: sẹo, vết thâm; nám, tàn nhang; da sần, thô ráp; da nhờn, mụn; lỗ chân lông to.