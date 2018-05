Điều trị Thermage theo từng khuôn mặt

Thẩm mỹ viện Bác Sĩ Tú bắt đầu điều trị săn da mặt với công nghệ Thermage NXT từ năm 2008, thế hệ Thermage CPT tiếp theo cũng đã được đưa vào sử dụng năm 2010. Với nhiều cải tiến, thế hệ mới cho hiệu quả cao hơn nhưng lại tạo cảm giác dễ chịu hơn cho khách khi điều trị. Công nghệ này đã được Bộ Y tế Mỹ kiểm tra, công nhận điều trị hiệu quả và sử dụng an toàn (FDA Approved).

Đồng thời, loại đầu Tip điều trị cũng tiếp tục được cải tiến, với thế hệ mới là “Total Tip”. Sự cải tiến này nâng cao thêm hiệu quả điều trị do việc có thể tạo ra một thể tích nhiệt lượng lớn hơn gấp đôi so với loại đầu Tip trước đó, đồng thời, tỏa nhiệt đều và ổn định hơn, từ đó vừa tăng thêm hiệu quả, vừa tăng thêm sự dễ chịu và an toàn hơn. Ngoài ra, với hơn 20 năm kinh nghiệm điều trị thẩm mỹ vùng mặt, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thị Anh Tú sẽ trực tiếp thực hiện việc điều trị với phác đồ phù hợp riêng cho từng trường hợp và yêu cầu riêng của từng người.

Thermage là công nghệ không xâm lấn tác động làm săn chắc và hồi phục collagen ở cả 3 lớp. Hiệu quả đạt được là do tác động của công nghệ “RF Điện dung” độc đáo của Thermage làm nóng mạnh mẽ và đồng nhất phần khối collagen ở sâu đến lớp bì và lớp mỡ dưới da (vẫn bảo vệ được lớp da bên trên nhờ vào thiết kế đặc biệt của đầu ThermaTip). Công nghệ làm cho da săn chắc, đồng thời cải thiện cấu trúc và vẻ tươi sáng của da. Hiệu quả điều trị còn tiếp tục tăng thêm rõ ràng hơn từ 4 đến 6 tháng sau, do lượng collagen mới tiếp tục gia tăng...

Thermage có thể ứng dụng tốt với tất cả mọi loại da và màu da. Đặc biệt, chỉ cần một lần điều trị là có thể thấy kết quả, không cần thời gian nghỉ dưỡng chờ hồi phục, phù hợp với những người quá bận rộn, không có thời gian đi lại hoặc nghỉ dưỡng nhiều.

Ngay sau điều trị, khách có thể thấy da mượt hơn, săn chắc và căng hơn. Khách cũng có thể cảm nhận được hiệu quả bắt đầu thon gọn của khuôn mặt ngay khi vừa điều trị nửa mặt. Các kết quả này còn tiếp tục hiệu quả theo thời gian.

Thermage hiệu quả trong việc làm săn da mặt, cổ, tạo đường nét “V line” cho cạnh hàm, trẻ hóa mí mắt, làm săn da bụng cũng như các phần khác của cơ thể… Ngoài tác dụng riêng, Thermage còn tạo hiệu quả phối hợptốt với các công nghệ thẩm mỹ khác như: Ultherapy, Laser Affirm, Exilis, Botox, Restylane, Điện di Palcenta, Điện chuyển Ion…Thẩm mỹ viện bác sĩ Tú đang áp dụng có chế độ giảm giá điều trị bằng Thermage “Total Tip” từ nay đến ngày 30/11. Thông tin tham khảo tại: www.bacsitu.com

Liên hệ Thẩm mỹ viện bác sĩ Tú

290-292 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM.

Điện thoại: (08) 3601 9999 – 38367685.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện bác sĩ Tú)