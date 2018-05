Điều trị trẻ hóa da không cần phẫu thuật

Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh Pellevé an toàn và hiệu quả trong điều trị trẻ hóa da... mà không cần phẫu thuật. Pellevé không tác dụng phụ, không sử dụng thuốc hay gây tê hay làm lạnh da trong quá trình điều trị. Vì vậy, bạn có thể mô tả cảm giác độ sâu cho bác sĩ, điều đó giúp cho kết quả điều trị được tối ưu. Kết quả điều trị là chất lượng và hình thái của da cải thiện đáng kể, mà không mất thời gian nghỉ dưỡng. Da bạn trở nên săn chắc và mềm mịn với kết quả có thể kéo dài hơn 6 tháng.

Pellevé cung cấp năng lượng từ từ và liên tục lên da, làm nóng vùng tiếp giáp giữa lớp da và lớp mỡ dưới da. Sức nóng tăng lên làm cho sợi collagen sâu bên trong co thắt, làm săn chắc và kích thích sản xuất sợi collagen mới. Kết quả là da săn chắc hơn và mịn màng hơn. Công nghệ săn chắc da Pellevé cung cấp năng lượng chính xác vào lớp bì nhờ sử dụng công nghệ sóng điện từ trường tiên tiến, thúc đẩy sợi collagen co thắt mà không gây tổn thương cho lớp thượng bì. Chất lượng và hình thái của da được cải thiện một cách rõ nét.



Máy Radio Frequency (RF) phát ra năng lượng dưới dạng sóng điện từ trường và được hấp thu bởi mô xung quanh, tạo ra nhiệt cho vùng điều trị: Làm tăng trở kháng gây ra tăng nhiệt ở lớp bì, nhiệt làm co thắt sợi collagen và sau đó là tạo sợi collagen mới, collagen gãy vỡ, kích thích nguyên bào sợi tạo ra sợi collagen mới ở lớp bì. Ngoài ra máy còn làm săn chắc dải collagen hiện có ở lớp mỡ dưới da, tái tạo collagen diễn ra ở lớp bì và lớp mỡ dưới da và tạo nên sự săn chắc ở bề mặt lớp thượng bì.

Công nghệ trẻ hóa da không xâm lấn tiên tiến Pellevé hiện nay có thể giúp làn da của bạn săn chắc, bạn không mất thời gian nghỉ dưỡng, không tác dụng phụ và không cần gây tê hay làm lạnh da. Bạn sẽ thấy ngay kết quả chỉ sau một lần điều trị duy nhất và kết quả này tiếp tục cải thiện cho đến 6 tháng khi sợi collagen mới được hình thành. Nếu bạn muốn kết quả kéo dài trong vài năm thì có thể yêu cầu điều trị thêm một hay vài lần nữa nếu muốn.

