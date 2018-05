Bên cạnh trào lưu nâng mũi, cắt mí, độn cằm trở thành xu thế làm đẹp được nhiều người quan tâm. Trên phương diện thẩm mỹ, chiếc cằm thon nhỏ sẽ giúp khuôn mặt trở nên thanh thoát và ưa nhìn hơn. Ngược lại, cằm ngắn, cằm lẹm thường khiến chủ nhân không hài lòng và tìm cách khắc phục. Để che đi chiếc cằm kém duyên, bạn có thể sử dụng mẹo khá đơn giản là thay đổi kiểu tóc hay áp dụng các “thủ thuật” trang điểm. Bạn nên để kiểu tóc phủ trán, ôm cằm để giấu cằm lẹm và tránh cột tóc, hất hết tóc về phía sau vì sẽ càng lộ rõ nhược điểm. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, không lâu dài. Để cải thiện nhược điểm khuôn mặt mà không lo ngại đụng chạm dao kéo, bạn có thể tham khảo kỹ thuật độn cằm lẹm không cần phẫu thuật bằng mô sinh học Radies đang được ưa chuộng hiện nay.

Công nghệ độn cằm Radies sẽ giúp bạn sở hữu ngay chiếc cằm xinh xắn, đẹp tự nhiên chỉ sau 5 phút.

Độn cằm bằng mô sinh học Radies là một trong số ít các công nghệ thẩm mỹ mới đáp ứng đầy đủ các tiêu chí: hiệu quả lâu dài, không đau, không sưng, không để lại dấu tích, không mất thời gian nghỉ dưỡng. Thời gian thực hiện chỉ diễn ra trong vòng 5 phút, sau đó, bạn sẽ sở hữu ngay chiếc cằm đầy, xinh xắn như ý muốn. Do đó, phương pháp này đang trở thành xu hướng làm đẹp được giới trẻ ưa chuộng tại nhiều nơi như: Mỹ, Hàn Quốc, Pháp...

Có xuất xứ từ Mỹ, Radies là mô sinh học thích hợp trong thẩm mỹ cằm, không chỉ mang lại hiệu quả cao trong kỹ thuật độn cằm lẹm mà còn giúp tạo hình cằm ngắn, cằm lệch… nhanh chóng, an toàn. Mô sinh học Radies có độ đậm đặc, tính đàn hồi cao, khả năng hấp thu, tương thích cùng cơ chế tự động chỉnh hình theo ý muốn.

Tùy theo đặc điểm của từng khuôn mặt, bác sĩ sẽ tiêm một lượng Radies thích hợp, sau đó cùng với sự can thiệp, Radies sẽ giúp điều chỉnh dáng cằm ngay lập tức. Điểm đặc biệt của Radies là thân thiện và an toàn, bạn không cần thử phản ứng trước khi tiêm, do đó, bạn có thể yên tâm về kết quả sau thẩm mỹ.

Hình ảnh khách hàng trước và sau khi độn cằm bằng Radies.

Khắc phục các nhược điểm mà phương pháp phẫu thuật gặp phải như: thời gian thực hiện kéo dài, đau đớn, chế độ chăm sóc phức tạp... độn cằm lẹm bằng mô sinh học Radies trở thành kỹ thuật được nhiều chuyên gia thẩm mỹ và khách hàng tin tưởng lựa chọn. Vì phương pháp này không đụng chạm đến dao kéo, không bóc tách, không xâm lấn, an toàn, thời gian thực hiện nhanh chóng, hiệu quả tức thì…

Để đạt kết quả như ý, bạn nên lựa chọn địa chỉ làm đẹp uy tín để các bác sĩ thăm khám, tư vấn cụ thể trước khi độn cằm.

Với những ưu thế vượt trội của công nghệ mới, độn cằm chất liệu Radies giúp bạn nhanh chóng sở hữu khuôn cằm đầy đặn, xinh xắn, khiến các đường nét trên khuôn mặt trở nên cân xứng và hài hoà hơn. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao, bạn nên lựa chọn cơ sở thực hiện có uy tín trong lĩnh vực thẩm mỹ để được bác sĩ có chuyên môn cao, tay nghề vững trực tiếp thực hiện.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Hoàn Mỹ)