Dòng mỹ phẩm an toàn với thai nhi

Khi Annette Rubin - chuyên viên một hãng mỹ phẩm cao cấp của Mỹ mang thai đứa con đầu lòng, cô đã tìm những sản phẩm chăm sóc da an toàn để sử dụng trong giai đoạn này vì cô hiểu rõ tác hại của mỹ phẩm đối với thai nhi. Annette đã chia sẻ với chồng - bác sĩ Jason Rubin về những khúc mắc đó.

Là một bác sĩ có kinh nghiệm sâu rộng trong các lĩnh vực sản khoa, nhi khoa, da liễu và cấp cứu, đồng thời là thành viên của Hiệp hội Quái thai học và Tổ chức chuyên gia về thông tin quái thai học, ông đã cùng những cộng sự nghiên cứu nhiều tài liệu khoa học và ấn phẩm y khoa về các thành phần độc tố trong mỹ phẩm có thể gây dị tật thai nhi để sáng chế thành công các sản phẩm chăm sóc da an toàn cho cả mẹ và bé với thương hiệu Belli.

Thành công của bác sĩ Jason Rubin đã mang lại cơ hội “làm đẹp trong an toàn” không chỉ cho những người phụ nữ Mỹ khi dòng mỹ phẩm này được đánh giá là mỹ phẩm chăm sóc da đạt tiêu chuẩn an toàn dẫn đầu ngành công nghiệp chăm sóc da cho bà bầu với các tiêu chuẩn an toàn tiền sản hiện nay.

Với 3 dòng sản phẩm cao cấp: Belli Pregnany (cho bà mẹ mang thai); Belli Motherhood (cho bà mẹ đang cho con bú) và Belli Baby (cho bé yêu), Belli đã trở thành một sản phẩm làm đẹp an toàn cho mẹ và bé yêu.

Belli - hãng mỹ phẩm áp dụng quy trình sàng lọc dị tật thai nhi.

Sử dụng mỹ phẩm trong thời gian mang thai đòi hỏi các bà mẹ phải rất cẩn trọng, nhiều thành phần có trong hóa mỹ phẩm có tác động không tốt đến sự phát triển của thai nhi bởi nó có thể hấp thu qua thành mạch máu và có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng sữa mẹ. Nhiều người phụ nữ đã rất băn khoăn trong việc lựa chọn những sản phẩm chăm sóc da thế nào để vừa hiệu quả mà lại an toàn.

Vì vậy, ngoài mục đích chăm sóc và làm đẹp, yếu tố an toàn trong các sản phẩm của Belli đã được đặt lên hàng đầu. Đây là hãng mỹ phẩm chăm sóc da có áp dụng quy trình sàng lọc dị tật thai nhi của Hiệp hội quái thai học và Tổ chức chuyên gia về thông tin quái thai học. Sản phẩm được cấp chứng nhận của FDA (Cơ quan quản lý thuốc và thực phẩm Mỹ).

(Nguồn: Công ty CP Thương mại và Phân phối Zinnia)