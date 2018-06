Dưỡng da an toàn với mỹ phẩm thiên nhiên

Kem bôi da đa năng Pure Papaya có công dụng: làm dịu mẩn ngứa do hăm tã ở trẻ, trị nứt đầu ti ở phụ nữ cho con bú, chữa lành các vết thương do bỏng hay cháy nắng; chữa lành các vết cắt hay vết thương hở nhỏ; chống khô nẻ môi do thời tiết, làm dịu mẩn ngứa do dị ứng hay côn trùng cắn; giảm sự khó chịu ở các triệu chứng viêm da và chàm da (eczema), chăm sóc da sau khi xăm hình.

Pure Papaya không sử dụng các thành phần có hại cho da như chất bảo quản, chiết xuất hóa đầu, dầu hỏa, mỡ cừu (lanolin), gluten.

