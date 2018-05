Dưỡng da trắng mịn hơn từng ngày

Am hiểu cấu trúc làn da Á Đông, Hada Labo Perfect White dưỡng da trắng từ sâu bên trong mạng lưới tế bào với tác động đa hợp của Arbutin tinh khiết, Vitamin C và dưỡng chất Hyaluronic Acid (HA). Sản phẩm giúp chống các gốc tự do, ngăn chặn sự hình thành và làm mờ sắc tố melanin (nguyên nhân gây đen da, nám và tàn nhang), bảo vệ da tránh tổn hại do ánh nắng mặt trời. Đồng thời, cung cấp chất ẩm cần thiết cho cấu trúc da đàn hồi, bề mặt da săn mịn.

Hada Labo Perfect White loại bỏ tất cả những gì không cần thiết có thể gây hại cho da như: hương liệu, cồn, chất tạo màu..., chỉ giữ lại những thành phần dưỡng trắng da tinh khiết, nuôi dưỡng làn da trắng mịn, ẩm mượt và cải thiện thâm sạm.

3 bước để có làn da trắng mịn từng ngày:

Thanh sạch làn da trắng mịn với kem rửa mặt Hada Labo Hada Labo Perfect White.

Dung dịch, sữa Hada Labo Perfect White dưỡng da trắng mịn, ẩm mượt và cải thiện thâm sạm.

Cho vẻ đẹp thuần khiết cùng lan da trắng mượt nhờ tác động đa hợp của Arbutin tinh khiết, Vitamin C và Hyaluronic Acid (HA) – Kem Hada Labo Perfect White.

Dòng sản phẩm Hada Labo Perfect White được ra đời từ phòng nghiên cứu của Công ty chế dược Rohto tại Nhật Bản. Với bề dày hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu về da và phương châm "Đơn giản và hoàn hảo", dược mỹ phẩm dưỡng trắng da này đã có doanh số bán cao nhất tại Nhật Bản (Theo báo cáo SRT, Intage. Inc).

(Nguồn: Hada Labo)

