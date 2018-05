Dưỡng trắng da bằng thảo dược quý

Từ xa xưa, các thảo dược có trong thuốc bắc như: bạch linh, phục linh, linh chi đen, linh chi đỏ, bạch truật…là một trong những loại thảo dược quý có tác dụng chữa bệnh liên quan đến hệ miễn dịch, căng thẳng, mất ngủ…

Sau nhiều năm nghiên cứu và tìm tòi về các vị thuốc bắc, các bác sĩ da liễu tại Hệ thống Lavender spa đã khám phá ra khả năng dưỡng trắng da của thuốc bắc và sữa non có khả năng tác động sâu vào bên trong từng tế bào da - nơi quyết định năng lượng và vẻ đẹp của làn da, cải thiện sức sống, chức năng hoạt động của tế bào, hạn chế tối đa việc sản sinh sắc tố melanin. Liệu pháp này mang lại sức mạnh ngăn ngừa chống nắng, cải thiện toàn diện hiện tượng lão hóa, gìn giữ vẻ đẹp thanh xuân, trắng sáng, tươi trẻ của làn da chỉ sau 5 lần.

Tuổi tác, ánh nắng, môi trường ô nhiễm… là nguyên nhân chính dẫn đến sự hình thành của các hắc sắc tố melanin và các gốc tự do khiến da bị xỉn màu, tổn thương. Việc kết hợp thuốc bắc, sữa non và máy hấp trắng Gentle Yag (Anh) giúp các tinh chất dưỡng trắng được thẩm thấu trọn vẹn và phát huy hiệu quả tối đa tới từng tế bào da, loại bỏ đến 99% sắc tố xỉn màu ban đầu, ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do và hắc sắc tố melanin, tăng cường khả năng chống nắng cho da.

Ngoài ra, thuốc bắc và sữa non còn có khả năng chống lại sự tích tụ của các chất cặn bã dư thừa tồn đọng lâu ngày trên da, giúp lỗ chân lông được thông thoáng sạch sẽ, kích thích chu kỳ tái tạo da diễn ra nhanh hơn. Đồng thời, da còn được bổ sung dưỡng chất, tăng cường năng lượng giúp tế bào chống lại các tác nhân có hại gây lão hóa, gây xạm da.

Kết thúc phương pháp tắm trắng này, làn da được khỏe lên ở những lần tắm tiếp theo mà không bị bắt nắng, không bào mòn, không vàng lông; hương thuốc bắc sữa non thơm, nhẹ nhàng còn giúp bạn được thư giãn sau những ngày mệt mỏi, cực nhọc.

Thăm khám và tư vấn tắm trắng miễn phí liên hệ: Hệ thống Lavender spa

- 28 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội: 0473 099 999; 0422 199 199.

- 65B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel:043 942 39 39, 043 942 36 36.

- 35 Bà Huyện Thanh Quan, phường 6, quận 3, TP HCM. Tel: 0839 333 219; 0839 333 218.

Website: http://www.lavenderspa.vn

Hotmail: tuvan@lavenderspa.vn

http://www.facebook.com/LavenderSpa.vn?ref=hl

(Nguồn: Lavender Spa & Clinic)