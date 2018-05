Excited Metal Trục Khuỷu khắc phục sẹo lồi

Sẹo là kẻ thù của làn da, đặc biệt sẹo lồi khiến nhiều người lo lắng và tìm mọi cách loại bỏ. Với những ai sợ đau, ngại dao kéo phẫu thuật thì công nghệ Laser trong điều trị sẹo được lựa chọn nhiều. Tuy nhiên, những công nghệ laser trước đây mang lại hiệu quả điều trị sẹo không cao, sẹo dễ tái phát, chưa kể tới mức năng lượng sóng quá mạnh khi xuyên sâu vào da dễ gây xâm lấn cùng cảm giác đau rát.

Sẹo lồi là kẻ thù của làn da mịn màng.

Sau thời gian nghiên cứu và tìm ra nguyên nhân, khắc phục những nhược điểm đó, các chuyên gia đã cho ra đời hệ thống Laser Excited Metal Trục Khuỷu mang lại hiệu quả điều trị cao với thời gian trị liệu nhanh hơn gấp 2 lần các công nghệ cũ trước đây. Từ khi ra đời, các chuyên gia ở nhiều nước trên thế giới xem đây như giải pháp hiệu quả trả lại làn da mịn màng cho những người gặp phải sẹo lồi.

Từ đầu năm 2014, Excited Metal Trục Khuỷu đã được chuyên giao và áp dụng tại Việt Nam. Thẩm mỹ viện Milan là cơ sở thẩm mỹ ứng dụng thành công và điều trị sẹo lồi hiệu quả bằng phương pháp này.

Tại vùng sẹo lồi, Laser Fracti - Excited Metal Trục Khuỷu phát ra tia ánh laser sử dụng công nghệ quét vi điểm ngẫu nhiên bằng kim loại nhập khẩu từ Mỹ (ánh sáng có tác động vào da qua các kênh nhiệt nhỏ dưới dạng vi điểm, tạo ra tác dụng bóc tách qua các vi tổn thương mà không gây ảnh hưởng tới các mô xung quanh). Đây là điểm mới, cải tiến hơn so với hệ thống laser trước đây, giúp rút ngắn quá trình trị liệu, mang lại hiệu quả cao và giảm tình trạng đau rát.

Đồng thời, hệ thống RF - Excited Metal Laser System của Mỹ cho chất lượng tia ổn định, nhất quán và có khả năng điều chỉnh diện tích phát tia tùy thuộc vào tia quét đồng đều hơn. Do đó, năng lượng tia Laser RF - Excited Metal Trục Khuỷu còn có khả năng kích thích tăng sinh collagen, làm săn chắc da.

Hình ảnh trước và sau khi điều trị sẹo lồi. (Ảnh do Thẩm mỹ viện Milan cung cấp)

Ưu điểm của hệ thống Excited Metal Trục Khuỷu: an toàn khi điều trị do mỗi xung phát ra cung cấp năng lượng đồng nhất, không tổn thương các mô xung quanh vết sẹo; công nghệ xung đồng nhất (OTP) giúp trị liệu hiệu quả và phục hồi da nhanh hơn; lớp biểu bì xung quanh vết sẹo không bị hấp thu ánh sáng nên không bị kích thích, không gây đau đớn. Chính vì vậy, phương pháp này mang lại hiệu quả cao, cảm giác trị liệu thoải mái; thời gian trị liệu nhanh, không phải nghỉ dưỡng; cải thiện các bệnh lý về sẹo như: sẹo bỏng, sẹo mụn, sẹo do phẫu thuật, sẹo lồi…

Nếu lo lắng về vết sẹo lồi xấu xí và băn khoăn không biết phương pháp nào điều trị hiệu quả, phù hợp với mình, bạn có thể tới Thẩm mỹ viện Milan. Bác sĩ Trần Hoàng Oanh sẽ trực tiếp thăm khám và giúp bạn lựa chọn cách trị sẹo phù hợp. Mọi thăm khám và tư vấn của bác sĩ trước khi điều trị là miễn phí.

(Nguồn: Thẩm mỹ viện Milan)