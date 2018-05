Giải đáp về niềng răng và phẫu thuật hô, móm

Thể trạng của người Việt Nam nhỏ bé, vùng xương cằm, xương hàm thường phát triển không bình thường gây nên hô, móm. Với sự tiến bộ của y học, tình trạng này sẽ được giải quyết bằng phẫu thuật thẩm mỹ, trả lại vẻ đẹp tự nhiên cho nhiều người. Đáp ứng nhu cầu muốn giải quyết khuyết điểm hô móm, buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề Niềng răng và phẫu thuật hàm hô, móm do báo điện tử Ngoisao.net phối hợp cùng Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã tư vấn trực tiếp cho khách hàng.

Các bác sĩ tham gia chương trình giao lưu trực tuyến.

Chương trình có sự tham dự của tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung (Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc), thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn (Bệnh viện răng hàm mặt Trung Ương TP HCM), bác sĩ Phạm Bình Ái Phương (Chuyên gia niềng răng - Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc), Ông Jung Won (Giám đốc Cty HDX chuyên gia về máy CT hàm mặt 3D). Hơn 500 câu hỏi được gửi về liên tục chứng tỏ sự quan tâm của độc giả với chủ đề này. Dưới đây là một số thắc mắc của độc giả được các bác sĩ tư vấn.

- Thưa bác sĩ, khi nào nên niềng răng, khi nào nên phẫu thuật hàm?

- Có 3 nguyên nhân gây hô móm thường gặp: do răng, do hàm, do cả hàm và răng. Hô móm do răng thì áp dụng phương pháp niềng răng là phù hợp. Hô móm do hàm thì áp dụng phương pháp phẫu thuật dời khối hàm một lần. Hô móm vừa do hàm vừa do răng cần kết hợp cả hai phương pháp trên, bạn cần cân nhắc niềng răng trước hay phẫu thuật hàm trước, hoặc cùng kết hợp cả hai một lúc.

Trần Lữ Anh Khoa (Tiền Giang) - khách hàng 5 năm không khép được miệng đã được phẫu thuật hàm móm thành công tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc

- Yếu tố nào đảm bảo được thành công cho phẫu thuật hàm hô, móm bởi đây là một ca phẫu thuật lớn, phức tạp?

- Một ca phẫu thuật hàm hô, móm thành công đòi hỏi bệnh viện phải có phương tiện kỹ thuật đầy đủ, có chuyên khoa gây mê, hồi sức và công nghệ tiên tiến, tay nghề bác sĩ đảm bảo. Để đáp ứng điều này, Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc đã đào tạo đội ngũ bác sĩ giỏi bằng cách tu nghiệp chuyên sâu tại Bệnh viện JW Hàn Quốc. Mỗi bác sĩ sẽ chỉ đảm nhiệm một khoa, tránh dàn trải chuyên môn và công nghệ được chuyển giao từ trụ sở chính.

Biên đạo múa của nhiều ca sĩ nổi tiếng, top 6 Thử thách cùng bước nhảy 2015 - Lan Nhi trước và sau phẫu thuật hàm hô tại JW.

- Làm thế nào để niềng răng không ảnh hưởng đến giao tiếp?

- Hiện nay có nhiều kỹ thuật niềng răng như niềng răng mắc cài kim loại truyền thống, mắc cài sứ (thẩm mỹ hơn nhưng vẫn thấy khung niềng), mắc cài mặt lưỡi (khí cụ niềng nằm phía trong răng) và niềng răng không mắc cài bằng Invisalign. Với công nghệ này bạn sẽ được bác sĩ cho đeo khay niềng có chất liệu trong suốt được sản xuất riêng phù hợp với hàm răng. Khi đeo, khay niềng Invisalign sẽ ôm sát các mặt răng. Phương pháp rất tiện lợi với người thường xuyên ra ngoài, giao tiếp nhiều.

Niềng răng kiểu cũ (trái) và công nghệ Invisalign (phải) giúp bạn đẹp hơn mà không ai phát hiện ra.

- Phẫu thuật hàm hô có ảnh hưởng như thế nào về chức năng nhai?

- Phẫu thuật hàm hô được thực hiện dưới hình thức gây mê nên không đau trong lúc phẫu thuật, sau phẫu thuật thì được sử dụng thuốc giảm đau và kháng viêm nên bệnh nhân thường ít than phiền về tình trạng đau. Phẫu thuật hàm hô chỉ can thiệp vào 6 răng trước, giữ khớp cắn ở răng sau nên không ảnh hưởng nhiều đến chức năng nhai về sau. Lý tưởng nhất sau phẫu thuật hàm hô bạn nên chỉnh nha (niềng răng) để đạt được khớp cắn tối ưu.

- Phẫu thuật cắt xương hàm có độ an toàn như thế nào?

- Phần lớn bệnh nhân khi nghe cắt xương hàm thì rất ngại, tuy nhiên phẫu thuật hàm điều trị hô là phẫu thuật rất hiệu quả và an toàn nếu làm đúng kỹ thuật, chỉ định đúng, phương tiện đầy đủ và tay nghề bác sĩ.



Xem thêm các câu hỏi khác tại đây.

