Giải phái mới cho bệnh rụng tóc

Mái tóc từ lâu đã trở thành một trong những tiêu chí đánh giá về vẻ đẹp ngoại hình của mỗi người. Không chỉ riêng phái đẹp mà ngay cả đấng mày râu, mái tóc luôn được chăm chút kỹ lưỡng. Ngày nay, tình trạng hói đầu rụng tóc xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này khiến cho những người không may gặp phải rất mất tự tin trong giao tiếp xã hội.

Tóc rụng thực chất là một hiện tượng bình thường của cơ thể chỉ khi tóc bạn rụng trên 100 sợi mỗi ngày tình trạng đó mới là dấu hiệu của bệnh lý. Nguyên nhân gây ra việc rụng tóc có thể đến từ nhiều yếu tố khác nhau. Có thể do nguồn nước, chế độ ăn uống thiếu chất không điều độ, do rối loạn hoóc môn, căng thẳng mệt mỏi, do dùng thuốc… Nhưng chủ yếu nguyên nhân là do nội tiết. Rụng tóc bệnh lý có thể chia làm 3 loại: rụng tóc lan tỏa, hói đầu và rụng tóc từng mảng. Phụ nữ sau sinh và nhất là nam giới ở độ tuổi 40 trở lên dễ bị rụng tóc gây hói.

Các nang tóc dần trở nên nhỏ hơn, giai đoạn mọc tóc ngắn đi và giai đoạn thoái hóa của tóc dài ra. Hậu quả là tóc trở nên mỏng và ngắn hơn, nhiều nang sinh tóc không còn chồi tóc tạo thành bờ chân tóc dạng chữ M, tóc thưa hơn ở phần đỉnh đầu. Kiểu rụng tóc này chỉ xảy ra ở phần trước và phần trên của tóc, vì đây là nơi các nang tóc nhạy cảm nhất.

Đối với những tình trạng tóc rụng do dùng thuốc như xạ trị hay dùng hóa chất để điều trị ung thư, tóc sẽ mọc lại sau khi kết thúc quá trình điều trị. Còn đối với tình trạng rụng tóc do nội tiết thì tóc thường rất khó để mọc lại. Vì vậy đây được coi là tình trạng bệnh lý cần được điều trị từ bên trong.

Theo thạc sĩ bác sĩ Lê Viết Hải giám đốc chuyên môn của Viện thẩm mỹ y khoa Dr.Haile, tất các cả phương pháp điều trị hói đầu rụng tóc hiện nay như cấy tóc hay dùng thuốc kích thích mọc tóc chỉ đem lại kết quả tạm thời và không kéo dài được lâu. Công nghệ mới trong điều trị hói đầu rụng tóc chính là ứng dụng tế bào gốc tự thân. Đây là ứng dụng mới trên thế giới trong điều trị hói đầu, rụng tóc hiện được sử dụng rộng rãi ở các nước châu Âu và châu Á. Công nghệ có tên Cryo Stem sử dụng sản phẩm của công nghệ tế bào gốc từ mỡ và máu của chính người điều trị.

Tuy nhiên, việc chiết xuất, bảo quản và sử dụng các sản phẩm tế bào gốc đòi hỏi phải theo đúng nguyên tắc cũng như theo một quy trình và sử dụng những dụng cụ chiết xuất chuyên biệt nhằm lấy được chính xác các sản phẩm tế bào gốc, không lấy các chất gian bào, xử lý bảo quản chúng không bị phá hủy bỏi nhiệt độ… Sau đó các sản phẩm tế bào gốc được cấy vào da đầu chúng sẽ bù đắp những thiếu hụt các thành phần của da như collagen, acid hyarulonic, fibronectin đồng thời kích thích định hướng và truyền tính hiệu cho các tế bào tóc vốn đang lão hóa trở nên khỏe hơn để sản sinh ra các thành phần quan trọng làm cho tóc mọc nhanh hơn, dày hơn.

Viện thẩm mỹ y khoa Dr.haile đầu tư ứng dụng công nghệ Cryo stem đặc trị hói đầu, rụng tóc. Đây là công nghệ mới, hiệu quả cho tất cả các tình trạng hói đầu, rụng tóc. Hiện Dr.haile có chương trình khuyến mại giảm giá 20% cho các dịch vụ điều trị hói đầu, rụng tóc đến ngày 31/7.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ y khoa Dr.Haile

Số 36 phố Đỗ Quang, đường Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Tel: 043.556. 0399; Hotline: 0169.26.36.888 – 0169.26.36.999

Website: www.drhaile.com.vn

(Nguồn: Dr.Haile)

HN003522