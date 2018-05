Giải pháp cho người eo to, da nám sạm

Key Club and Spa là một trong số những trung tâm chăm sóc dáng và da uy tín tại Việt Nam, được đầu tư công nghệ cao nhưng lại được trang trí mang đậm phong cách Á Đông. Nơi đây chinh phục khách hàng bằng sự tận tình, an toàn trong quá trình chăm sóc sắc đẹp, mang đến hiệu quả cao, chi phí dịch vụ hợp lý cho khách hàng. Tại Key Club, khách hàng sẽ được hưởng dịch vụ Welcome - Miễn phí trị liệu công nghệ cao "Laser 3 in 1" trắng hồng trẻ hoá da. Trung tâm cam kết hoàn phí dịch vụ 100%" nếu không hiệu quả.

Chăm sóc da, trị nám công nghệ hiện đại.

Chăm sóc, hấp trắng da toàn thân

Các bạn sẽ cảm nhận được làn da trẻ hơn 10 tuổi chỉ sau một lần trị liệu bằng Thermage, hấp trắng da toàn thân công nghệ ozone Nano, da trắng hồng mịn màng, không bắt nắng, không hoá chất lột tẩy, hiệu quả duy trì trên một năm. Bên cạnh đó, bạn còn được cảm nhận hiệu quả rõ nét từ trị nám công nghệ "laser 3 in 1", trị nám tận gốc không lo tái phát, da trở nên trắng hồng mịn màng, lỗ chân lông se khít và nâng cơ V lift, cam kết về hiệu quả. Chi tiết về dịch vụ trị nám, các bạn xem thêm tại đây.

Giảm béo hiệu quả với công nghệ tiên tiến

Dịch vụ giảm béo tại đây hội tụ đủ những công nghệ tiên tiến hiện nay như: giảm béo hiệu quả một lần duy nhất không phẫu thuật bằng phương pháp Nhật Bản; công nghệ V-lift Cavi Lipo Dex nổi tiếng thế giới; công nghệ giảm béo bằng nhiệt lạnh quang đông Coolsculpting - USA một lần giảm một size quần; công nghệ Cavi curve Max đến từ Nhật Bản cho hiệu quả giảm ngay từ 5 - 7 cm cho một lần trị liệu; công nghệ liposonic body tide đã được khẳng định. Để có thể hiểu rõ hơn về những công nghệ giảm béo này, các bạn có thể xem thêm tại đây.

Giảm béo công nghệ cao sẽ cho bạn thân hình thon gọn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các dịch vụ khác như: triệt lông vĩnh viễn không đau công nghệ Diode laser; dịch vụ căng da xoá nhăn không phẫu thuật công nghệ Nhật Bản; nâng ngực tự nhiên công nghệ ánh sáng... cũng được nhiều khách hàng yêu thích và bình chọn.

