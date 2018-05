Giải pháp chống lão hóa da bằng vitamin

Tiến sĩ Bác sĩ Trần Thị Anh Tú, Giảng viên Bộ môn Tạo hình - Thẩm mỹ Đại học Y Dược TP HCM, đồng thời là Giám đốc Thẩm mỹ viện Bác Sĩ Tú - TP HCM cho biết về tác dụng của vitamin C và vitamin E trong điều trị và bảo dưỡng da.

Trong khi một số loài động vật có thể tự tạo ra vitamin C cho nhu cầu của cơ thể, thì con người lại phải đưa từ bên ngoài vào qua đường ăn, uống… Vitamin C không dự trữ nhiều trong cơ thể, chỉ cần khoảng 6 tuần không được cung cấp dưỡng chất này,, cơ thể sẽ có biểu hiện của bệnh Sco-bút (là bệnh thiếu Vitamin C).

Vitamin C thường tích tụ ở da là phần cốt yếu chống lại sự oxy hóa để bảo vệ da trước sự tấn công của các gốc tự do là tác nhân chính gây lão hóa da.Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi vitamin E từ trạng thái bất hoạt sang trạng thái năng động chống oxy hóa. Đây có thể là lý do khiến vitamin C giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ màng tế bào, mặc dù nó là loại tan trong nước, trong khi màng tế bào chủ yếu gồm các phân tử lipid.

Trái cây chứa nhiều vitamin C.

Khi da bị phơi dưới ánh nắng, tia tử ngoại sẽ làm biến chất vitamin C trong da và các vùng da tiếp xúc với ánh nắng thường xuyên sẽ bị suy giảm lượng vitamin C. Chúng dường như không tác động gì đến DNA, nhưng có tác động lên các emzyme khác của cơ thể, giúp chống oxy hóa và chuyển hóa chất trong cơ thể.

Đối với việc chống lão hóa da do ánh nắng: Vitamin C giúp làm giảm tác hại gây ra do các gốc tự do, và là chất bảo vệ da hữu hiệu chống lại ảnh hưởng của tia tử ngoại của ánh nắng mặt trời. Dưỡng chất này có hiệu quả hơn các loại kem chống nắng do chúng có thể được hấp thụ vào trong tế bào và thường tồn tại ở đó từ 30-36 giờ sau khi được đưa vào. Hiệu quả của nó sẽ còn kéo dài, dù ngay sau đó vùng da điều trị đã được lau rửa hoặc ngâm dưới nước biển… Với các tác dụng này, Vitamin C giúp làm chậm quá trình lão hóa da do ánh nắng.

Đối với các nếp nhăn: việc thiếu vitamin C sẽ làm hư hại collagen, từ đó hình thành các nếp nhăn. Do đó, việc cung cấp dưỡng chất này kịp thời sẽ làm giảm nhăn cho da lão hóa và đồng thời cũng có tác dụng sản sinh collagen bên dưới da.

Đối với da thâm nám: việc hình thành hắc tố (melanin) là một quá trình oxy hóa. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh nên nó chống lại quá trình oxy hóa, từ đó làm giảm thâm, nám… Nó cũng là chất ức chế tyrosinase, mà tyrosinase là chất cần thiết cho quá trình tổng hợp hắc tố, việc ức chế tyrosinase có tác dụng làm giảm hắc tố, từ đó giảm thâm, nám da.

Đối với vấn đề sẹo: việc sử dụng vitamin C trong việc làm giảm sẹo là một khám phá mới trong thời gian gần đây. Để thực hiện yêu cầu này, Vitamin C phải được đưa vào da với nồng độ thật cao để có thể làm tăng sinh mạnh mẽ chất collagen. Lượng collagen được tăng thêm này sẽ nâng lớp da ở đáy sẹo lõm lên, làm đầy dần sẹo lõm.

Vitamin E rất cần thiết cho da, nhưng cơ thể con người cũng không tự tổng hợp được, mà phải đưa từ bên ngoài vào.

Qua đường uống, Vitamin E được hấp thu hạn chế ở hệ tiêu hóa, lượng thuốc đưa vào lại được phân phối cho toàn thân nên tại vùng da cần thiết, chúng không đạt nồng độ điều trị nên tác dụng cho da bằng đường uống cũng hạn chế.

Vitamin E có các tác dụng: ngăn ngừa các tác hại của ánh nắng mặt trời, làm giảm viêm, giảm đỏ, giảm đau rát… do phỏng nắng hoặc do các tác nhân khác; Bảo vệ các tế bào da khỏi sự tấn công của các gốc tự do, giúp giảm nhăn, giảm mụn…Khi kết hợp với Vitamin C, Vitamin E hiệu quả trong điều trị nám (melasma), trị thâm sau viêm da… do tác động ức chế việc tổng hợp melanin thông qua việc ức chế men tyrosinase…

Serum chứa vitamin C & vitamin E (iS Clinical- Mỹ).

Ngoài ra, Vitamin E khi dùng chung với Vitamin C sẽ có tác dụng hiệp lực, do Vitamin C có khả năng tái sinh Vitamin E đã bị oxy hóa…. Các nhà khoa học xác định, việc kết hợp trị liệu cùng lúc 2 dưỡng chất này sẽ nâng tác dụng chống lại tác hại của tia tử ngoại đối với da lên gấp 4 lần so với việc dùng riêng lẽ từng loại. Sự kết hợp này mang lại một giải pháp chống oxy hóa và trung hòa các gốc tự do một cách toàn diện, vì Vitamin C trung hóa các gốc tự do tan trong nước và Vitamin E trung hòa các gốc tự do tan trong dầu.

