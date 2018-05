Giải pháp đặc trị nám da toàn diện

Một phương pháp điều trị đang được mọi người quan tâm và tin tưởng là công nghệ Spectra XT, bước đột phá trong việc điều trị nám. Đây là công nghệ được các tổ chức uy tín chứng nhận tính an toàn, hiệu quả. Với những ưu điểm vượt trội, Spectra XT được tin dùng bởi nhiều chuyên gia thẩm mỹ, bác sĩ da liễu.

Đặc điểm nổi bật của công nghệ này là quy trình điều trị đơn giản, không gây tổn thương da, có tác dụng giảm nám dần sau mỗi lần điều trị, không gây sạm, sưng phù da. Ngay sau khi điều trị, bệnh nhân sinh hoạt bình thường, không cần kiêng khem.

Spectra XT với Gold Toning bước sóng 595nm, RuVY Touch 660 nm và Laser Toning 1064 nm đặc trị nám nắng, nám do nội tiết tố hay các dạng nám kháng trị khác do sự kiểm soát của mạch máu dưới da, điều trị các vấn đề khác cho kết quả như ý muốn. Tại hội nghị da liễu khu vực phía Nam, bác sĩ chuyên khoa Da Liễu Trần Thịnh - Giám đốc chuyên khoa Da và thẩm mỹ Phòng khám Bảo Ngọc, 218 Nguyễn Trãi, phường 3, quận 5, TP HCM đã có báo cáo về điều trị bệnh nhân nám da (melasma). Theo báo cáo hầu hết các ca lâm sàng cho thấy việc kết hợp Laser 3 bước sóng: Laser Toning (1064nm), Gold Toning (595nm) và Ruvy (660nm) cho kết quả điều trị tốt và rút ngắn thời gian điều trị hơn so với các phác đồ trước đây. Laser 3 bước sóng cũng được nhiều đơn vị khác sử dụng hiệu qủa trong điều trị nám da. Sau thời gian công nghệ được chuyển giao tại Việt Nam, đã có nhiều khách hàng trị liệu thành công.

Trong đặc trị nám, chăm sóc da sau điều trị cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả đặc trị nám da (melasma). Để đạt được hiệu quả cao, người bệnh cần kết hợp sử dụng với các sản phẩm chăm sóc tại nhà.

Sau điều trị laser, da rất nhạy cảm với ánh nắng, dễ gây ra tình trạng sậm màu hơn, bạn cần sử dụng kem chống nắng với SPF từ 30 trở lên và tránh sử dụng các mỹ phẩm gây kích ứng, lột tẩy. Sun Ceutic SPF 50 từ Dermaceutic - Pháp với Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Phycosaccharide cùng Hyaluronic Acid, dựa trên nguyên lý kết hợp đồng thời 2 bộ lọc hóa học và vật lý chống tia UVA/UVB giúp bảo vệ da mạnh mẽ khỏi các tác hại từ ánh nắng mặt trời, đồng thời dưỡng ẩm cho da, kích thích hoạt động tế bào gốc, collagen và elastin của da. Kết hợp với Mela Cream bao gồm 9 hoạt chất nồng độ cao như Kojic,Salicylic, Phytic và Mandelic acids và Arbutin nhằm kiểm soát quá trình sản sinh melanin, Niacinamide, Retinol giảm các đốm nám và sắc tố, không gây kích ứng da. Với sự kết hợp này trong điều trị nám da (melasma) sẽ giúp chị em sớm lấy lại làn da sáng mịn.

Công nghệ Spectra XT đã được chuyển giao đến các phòng khám uy tín trên cả nước. Tham khảo chi tiết tại đây.

Liên hệ: Công ty TNHH VIN SON Địa chỉ: R1 - 10 - 02, Tòa nhà EverRich, 968 đường 3/2, phường 15, quận 11, TP HCM.

ĐT: 08 6299 9719. Fax : 08 6299 9739. H/P : 090 826 4667

Email : info@vinson.com.vn

Website: vinson.com.vn; dactrinam.vn

(Nguồn: Công ty Vinson)