Giải pháp Ipro mới cho vùng mắt

Bọng mỡ, vết thâm, các nếp nhăn quanh mắt (hay gọi chung là tình trạng lão hóa quanh mắt) là sự lão hóa tự nhiên do tuổi tác, nhiều áp lực công việc, thức khuya, thiếu cân đối trong chế độ dinh dưỡng; môi trường sống bị ô nhiễm, khói, bụi hoặc di truyền…

Để xử lý tình trạng lão hóa trên, từ trước đến nay có khá nhiều phương pháp từ ăn uống, sử dụng mỹ phẩm hay các công nghệ làm đẹp khác. Đối với bọng mỡ quanh mắt (nguyên nhân do vách ngăn bị yếu đi do tuổi tác, làm mỡ nới hốc mắt sa về phía trước hoặc do tích nước thừa, độc tố trong cơ thể quá nhiều), cách giải quyết hay được các chuyên gia thẩm mỹ tư vấn là phẫu thuật, bóc tách lớp mỡ. Phương pháp này có ưu điểm là giải quyết ngay tình trạng thẩm mỹ, nhưng sẽ để lại sẹo và lớp mỡ vẫn có khả năng quay trở lại.

Ipro là giải pháp được các chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc sử dụng rộng rãi tại châu Á giúp khắc phục triệt để tình trạng lão hóa vùng mắt và được lựa chọn là giải pháp thay thế phẫu thuật tại Hàn Quốc.

Cơ chế thực hiện của phương pháp này là sự kết hợp của 5 công nghệ (thay vì 4 công nghệ như đang có tại Việt Nam). Sóng RF (radio Fractional), một loại sóng an toàn có khả năng chiếu thấu xuống lớp chân bì để kích hoạt các sợi collagen dưới da liên kết với nhau chặt. Không những thế, dưới tác động của sóng này còn giúp việc sản sinh tức thì các collagen mới, thay thế các collagen bị mất đi do quá trình lão hóa. Đây chính là công nghệ giúp bạn làm căng mịn vùng da quanh mắt, xóa nếp nhăn và quầng thâm hữu hiệu.

Sự kết hợp giữa sóng RF và công nghệ sóng âm chính là giải pháp thay thế phẫu thuật đối với tình trạng bọng mỡ mắt. Sự kết hợp của hai công nghệ này có tác dụng đánh tan lớp mỡ dưới da cùng đồng thời với việc tạo sự kích thích sản sinh các sợi collagen mới liên kết chặt với nhau khiến lớp mỡ không còn cơ hội quay trở lại.

Sự hỗ trợ của hệ thống hút chân không, ánh sáng massage, hệ thống sóng rung là sự hỗ trợ hiệu quả để đào thải độc tố, giải phóng năng lượng, tăng cường trao đổi chất của cơ thể, lưu thông máu giúp làn da quanh mắt sáng mịn và tươi trẻ.

Với sự kết hợp của 5 công nghệ hiện đại, bạn có thể nhìn thấy kết quả ngay từ lần đầu tiên trị liệu. Tùy vào thể trạng, một liệu trình để đánh tan bọng mỡ mắt, xóa vết thâm, giảm nếp nhăn quanh mắt diễn ra từ 6 đến 8 lần (mỗi lần cách nhau 2 ngày).

