Giải pháp loại bỏ mỡ thừa sau Tết

Cứ ra Tết là chị Hà Thu (Định Công, Hà Nội) lại tìm đủ các phương pháp giảm béo. Thân hình vốn đẫy đà, nên chỉ sau mấy ngày Tết ăn uống, sinh hoạt thiếu điều độ, cân nặng của chị đã tăng khá nhiều. Nhìn ngấn mỡ bụng dày dưới lớp áo quần chật ních, chị Thu không khỏi ngán ngẩm bởi bao công sức giảm béo đón Tết ra đi. Ấn tượng với công nghệ hút mỡ bằng Vaser Lipo tại Bệnh viện Thu Cúc qua lời giới thiệu của một người bạn, chị đã tới tư vấn và thực hiện hút mỡ bụng. Kết quả sau một lần thực hiện, chị đã lấy lại vòng eo nhỏ gọn như mong muốn. Quan trọng hơn, giờ đây chị đã không phải bận tâm đến các phương pháp giảm béo phức tạp như trước mà vẫn tự tin diện các trang phục gợi cảm.

Hút mỡ bằng công nghệ Vaser Lipo tại Bệnh viện Thu Cúc giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

Chị Hà Thu chỉ là một trong số nhiều chị em có chung tâm trạng tự ti về thân hình thiếu thon gọn đã tìm đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc để trải nghiệm công nghệ hút mỡ Vaser Lipo. Đây là công nghệ làm đẹp tiên tiến từ Mỹ, được ứng dụng tại Bệnh viện Thu Cúc và đã đem lại sự hài lòng cho nhiều khách hàng.

Công nghệ Vaser Lipo sử dụng sóng siêu âm đặc biệt có khả năng hóa lỏng nhanh các khối mỡ dày dưới da, sau đó hút bỏ mỡ này ra ngoài một cách nhẹ nhàng mà không gây xâm lấn sang các vị trí lân cận. Để tiến hành hút mỡ, bác sĩ chỉ cần tạo một điểm trích nhỏ ở vùng cần điều trị, sau đó khéo léo đưa đầu thiết bị có gắn đèn chiếu sáng và camera ngầm vào bên trong. Cấu tạo độc đáo này của thiết bị giúp bác sĩ dễ dàng quan sát được vị trí của khối mỡ và tiến hành các thao tác hút mỡ chuẩn xác. Sau quá trình hút mỡ, tùy theo tình trạng thực tại, khách hàng có thể được nghỉ dưỡng miễn phí tại bệnh viện 1-2 ngày, với sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ điều dưỡng viên.

Thực hiện hút mỡ bằng Vaser Lipo trong phòng phẫu thuật vô khuẩn một chiều tại Bệnh viện Thu Cúc.

Hút mỡ bằng Vaser Lipo được ứng dụng đa dạng cho mọi vùng trên cơ thể như: bụng, đùi, bắp chân - tay, nọng cằm và đem lại hiệu quả tới 95% chỉ sau một lần thực hiện. Vùng da sau hút mỡ có độ căng phẳng, săn chắc tự nhiên do khả năng tái cấu trúc các collagen dưới da của năng lượng Vaser Lipo. Trong trường hợp da chùng, thừa quá nhiều, bác sĩ thẩm mỹ sẽ tư vấn cho khách hàng phương pháp căng da phù hợp để đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ. Điểm chích hút mỡ cũng rất nhỏ và sẽ mờ dần theo thời gian nên không lộ sẹo, không ảnh hưởng tới vẻ đẹp toàn diện của chị em.

Về yếu tố an toàn, Vaser Lipo là công nghệ hút mỡ hạn chế xâm lấn cao và không nguy hại cho sức khỏe của người sử dụng. Khi thực hiện theo quy trình tiêu chuẩn của Bộ Y tế, trong điều kiện vô trùng khép kín, yếu tố an toàn càng được bảo đảm và đem lại sự an tâm cho khách hàng. Tùy vào vị trí hút mỡ, khách hàng được gây mê hoặc gây tê nên không cảm thấy đau đớn hay khó chịu trong suốt quá trình thực hiện. Các chỉ dẫn hậu phẫu khoa học và việc thường xuyên liên hệ, thăm hỏi của Thu Cúc sẽ giúp khách hàng hồi phục nhanh chóng và cảm nhận được sự thon gọn tại vị trí đã tồn tại những ngấn mỡ xấu xí.

Khách hàng tới Thu Cúc để làm đẹp với ưu đãi lớn trong tháng 2.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc - thương hiệu thẩm mỹ uy tín đã có 20 năm kinh nghiệm trong ngành chăm sóc sắc đẹp đem đến cho khách hàng những công nghệ tiên tiến, chất lượng hàng đầu thế giới. Thực hiện hút mỡ bằng Vaser Lipo tại đây, những ngấn mỡ thừa trên cơ thể sẽ không còn làm phiền chị em, để phái đẹp tự tin khoác lên mình những trang phục gợi cảm khoe đường cong quyến rũ của cơ thể.

