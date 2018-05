Giải pháp tiết kiệm cho triệt lông vùng nách?

Trả lời:

Chúng tôi xin chia sẻ với bạn 3 lý do cơ bản cho những “phiền toái” dưới cánh tay:

Thứ nhất, chu kỳ sống của sợi lông ở giai đoạn mầm nhú trên từng vùng cơ thể là khác nhau: vùng bikini từ 40 đến 70 tuần, vùng chân từ 40 đến 45 tuần, vùng mép từ 20 đến 22 tuần. Tại vùng nách dưới cánh tay, chu kỳ này ngắn nhất chỉ từ 7 đến 10 tuần. Như vậy là bạn càng cần mất thời gian để dọn dẹp vùng rậm lông khó chịu này

Thứ 2, hiện tượng dùng nhíp nhổ hay dao cạo để nhanh chóng xóa sổ vùng lông dưới cánh tay khá phổ biến với các chị em. Vì thế, tình trạng lông mọc lại cứng đen, vùng da sần sùi, thâm đen sẽ ngày càng nghiêm trọng và dễ dẫn đến viêm nang lông.

Thứ 3, vùng da dưới cánh tay nhiều lông vốn đã mất thẩm mỹ lại kéo theo một loạt các rắc rối khác như: mùi hôi khó chịu, kém hấp dẫn trong mắt người khác giới…

Triệt lông vĩnh viễn công nghệ New E-light cùng chính sách bảo hành miễn phí mang lại hiệu quả 100%.

Đặt tiêu chí an toàn và hiệu quả lên hàng đầu, các chuyên gia khuyên bạn nên tìm đến những công nghệ triệt lông vĩnh viễn tiên tiến và hiện đại nhất. Công nghệ New E-light đã được kiểm định và chứng nhận bởi FDA và CE về việc an toàn và thân thiện với da, không gây bất cứ tổn thương nào.

Với dịch vụ triệt lông vĩnh viễn làm trắng da công nghệ New E-light, sau 6 lần trị liệu, một tháng một lần, vùng lông cứng và đen dưới cánh tay sẽ bị loại bỏ hoàn toàn nhẹ nhàng và thoải mái. Cùng một buổi đến spa trị liệu, bạn còn được chăm sóc vùng da này với tảo biển và vitamin, giúp giảm thâm nám và trắng sáng hơn. Đây là một bước cải tiến ưu việt trong công nghệ triệt lông và làm trẻ hóa da đồng thời. Ngoài ra, soap dưỡng trắng được khuyên dùng tại nhà phù hợp với những khách hàng muốn làm trắng vùng nách triệt để.

Triệt lông vĩnh viễn được bảo hành là một lựa chọn tiết kiệm.

Ngoài vùng nách, các liệu trình triệt lông vĩnh viễn vùng chân, tay, mép, ngực hay vùng bikini.... cũng được thiết kế các bước trị liệu phù hợp, mang lại hiệu quả cao và đa tác dụng. Không kể do cơ địa hay các yếu tố thay đổi nội tiết, bạn sẽ luôn được trị liệu không giới hạn số lần (mặc dù chỉ chi trả cho 6 lần trị liệu) cho đến khi đạt hiệu quả triệt lông hoàn toàn như mong đợi.

Giá cho triệt lông vĩnh viễn trọn gói vùng nách chỉ khoảng 4,5 triệu đồng và được cam kết bảo hành 5 năm.

