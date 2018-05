Giải pháp trắng da cho giới doanh nhân

Công việc bận rộn và lịch sinh hoạt thất thường là những yêu tố gây ảnh hưởng đến cấu trúc cũng như màu sắc da của phụ nữ làm kinh doanh. Đáp ứng nhu cầu sở hữu một làn da trắng hồng, đều màu toàn thân trong thời gian ngắn, phương pháp làm trắng da công nghệ cao Hi - Shine 3D đã được chuyển giao tại Việt Nam.

Sạm đen, khô ráp, không đều màu là những vấn đề về da mà phụ nữ kinh doanh (đặc biệt là độ tuổi 30 trở lên) thường gặp phải.

Bác sĩ Vũ Thái Hà - cố vấn da liễu cao cấp tại Lavender Spa cho biết: "Giống như nhiều phương pháp tắm trắng tự nhiên khác, Hi - Shine 3D được giới da liễu Việt Nam đánh giá cao về hiệu quả làm trắng cũng như độ an toàn phù hợp cho mọi loại da (kể cả những làn da mỏng yếu, lộ gân xanh). Phương pháp sử dụng sản phẩm có nguồn gốc 100% từ thiên nhiên lành tính gồm: Kojic acid, ellagic acid trong quả mâm xôi, dẫn xuất vitamin C...".

Nhờ sự tác động toàn diện của thiết sử dụng nhiệt quang đa điểm có trong Hi-shine 3D mà các vùng da trên cơ thể (ngay cả những vùng da xỉn màu như: khuỷu tay, đầu gối…) cũng trở nên trắng hồng.

Công nghệ Hi - Shine 3D là ứng dụng chu trình dưỡng trắng khép kín: tự động nhận diện và tiêu hủy tế bào da cũ - tái sinh tế bào da mới - duy trì và bảo vệ da khỏi các tác động bên ngoài. Bởi vậy, quy trình trị liệu Hi-shine 3D không cần thực hiện khâu tẩy da chết như các phương pháp tắm trắng thông thường nên tiết kiệm được khá nhiều thời gian cho người trị liệu.

Chỉ sau 3 buổi, nước da của phái đẹp đã có thể trắng lên ít nhất một tone màu. Kết thúc liệu trình, làn da như được thay mới trở nên trắng hồng, láng mịn.

Phương pháp tắm trắng công nghệ cao Hi - Shine 3D đã giành giải thưởng "Dịch vụ hoàn hảo 2014” do hàng nghìn khách hàng bình chọn. Thông tin chi tiết về công nghệ Hi - Shine 3D và nhiều dịch vụ tắm trắng độc quyền được sao Việt ưa thích tại Lavender Spa, xem thêm tại đây. Tham khảo thêm về các phương pháp giảm béo tự nhiên tại đây.

