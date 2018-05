Giải pháp trắng da cho phụ nữ châu Á

Chúng ta đều biết rằng màu da được quy định bởi gen và các tác động ngoại cảnh. Trong khi thay đổi gen là bất khả thi thì giảm thiểu các tác động ngoại cảnh là hoàn toàn có thể. Với chỉ số chống nắng SPF 30/ PA++, White Definition tạo một lớp màng chắn mạnh mẽ bảo vệ da bạn cả ngày khỏi những tác hại của tia UVA và UVB. Đây là những tác nhân làm sạm da, hủy hoại sự liên kết giữa collagen, dẫn đến tình trạng lão hóa da và thậm chí gây ung thư da.

Không những thế, các hạt phấn hút ẩm kết hợp cùng với thành phần Vitamin C và E có trong White Definition nhẹ nhàng làm khô ráo nhưng vẫn đảm bảo độ ẩm cần thiết cho mọi bề mặt da. Sự kết hợp này còn giúp chống lại sự tác động như thay đổi nhiệt độ hay ô nhiễm môi trường giúp làn da trắng sáng cả ngày một cách thoải mái và dễ chịu.

Ngoài ra, White Definition còn phát huy được tác dụng ngay cả trong các buổi tiệc tối. Không những mang lại độ trắng mịn cho làn da, mà với sự kết hợp thông minh của các hạt phấn, còn giúp bạn che những khuyết điểm dù là nhỏ nhất làm bạn rạng rỡ hơn dưới ánh đèn.

Bao bì White Definition có thiết kế khép kín cùng với bản gương rộng và bông phấn thông minh đi kèm. Phấn nền sáng da sẽ có độ che phủ tốt hơn nết bạn sử dụng mặt nhẵn của bông phấn và sẽ cho độ che phủ mỏng mịn khi bạn sử dụng mặt trơn với hàng nghìn sợi li ti quanh bông phấn. Sản phẩm có 4 tông màu lựa chọn.

Sản phẩm Make Up For Ever được phân phối bởi công ty Phương Phát, hiện có mặt tại tất cả các cửa hàng Make Up For Ever trên toàn quốc.

New World: 76 Lê Lai, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 22 104 087.

Vincom Center Plaza: 72 Lê Thánh Tôn Q1, TP HCM. ĐT: 08 22 104 086

Parkson Hùng Vương Plaza: 126 Hùng Vương Q1, TP HCM. ĐT: 08 22 105 442.



Vincom City Tower: 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, HN; ĐT: 042220 0207

Parkson Viet Tower Plaza: 198B Tây Sơn, Đống Đa, HN; ĐT: 04 3857 5058

http://www.facebook.com/MAKEUPFOREVERVN

(Nguồn: Make Up For Ever)

HN003338_(1/3)