Giải pháp trẻ hóa toàn bộ âm đạo

Tình trạng vùng kín giãn rộng, thâm đen, viêm ngứa sau sinh khiến tôi cảm thấy phiền lòng. Theo tìm hiểu, tôi được biết tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu có phương pháp trẻ hóa âm đạo bằng laser kết hợp cấy chỉ trẻ hóa âm đạo. Vậy phương pháp này có phải là may vá bên ngoài cửa mình như các cách thẩm mỹ tầng sinh môn không? Xin tư vấn giúp tôi.

Trước đây, các bác sĩ thường áp dụng phương pháp khâu vá tầng sinh môn nhằm cải thiện một phần trường hợp âm đạo bị biến dạng sau quá trình sinh nở. Khâu vá tầng sinh môn là phương pháp chữa trị y tế, chỉ có tác dụng kiến tạo lại phần bên ngoài vùng kín, hoàn toàn không có tác dụng trẻ hóa bên trong ống âm đạo. Vì vậy, chị em có thể dễ dàng nhận thấy rằng âm đạo sau khi được khâu vá sẽ có dạng như “thắt cổ chai”, bên ngoài hẹp, bên trong vẫn rộng và rỗng.

Phương pháp thu hẹp trẻ hóa âm đạo bằng laser kết hợp chỉ, là phương pháp cải tiến mới năm 2015, được chỉ định cho các trường hợp sinh nở nhiều, âm đạo giãn rộng quá mức, hoặc do lão hóa gây ra tình trạng chảy nhão âm đạo dẫn đến các trường hợp són tiểu, bệnh phụ khoa, sa tử cung.

Quy trình thực hiện se khít âm đạo bằng phương pháp cải tiến

Bước 1: Sử dụng công nghệ laser với bước sóng điều trị phù hợp tác động xuyên sâu trực tiếp tại thành âm đạo, kích thích quá trình tăng sinh collagen - elastin mới. Collagen, elastin được tăng sinh kết nối chặt chẽ với nhau kéo theo hiệu ứng co rút cơ, săn chắc vùng cơ 2 bên thành âm đạo, ống âm đạo được thu nhỏ, se khít từ trong ra ngoài.

Bước 2: Thao tác cấy chỉ theo dạng xoắn ốc trực tiếp tại 2 bên thành ống âm đạo nhằm mang lại hiệu quả gấp đôi cho các trường hợp âm đạo quá rộng. Chỉ tái tạo G-silk là giải pháp giúp hồi phục lực ma sát khi quan hệ. Chỉ G-silk sau khi được cấy sẽ kích thích mãnh liệt quá trình sản sinh collagen, nối lại các cơ vòng đã đứt gãy, nâng đỡ toàn bộ chức năng âm đạo, tăng cường mạnh mẽ lực co thắt cơ vòng khi giao hợp, phát huy tác dụng co rút các phần cơ bị chảy giãn, kết nối lại các sợi collagen đứt gãy. Qua đó, chức năng co bóp được khôi phục, tổng thể âm đạo săn khỏe, chức năng nâng đỡ được cải thiện đáng kể.

Bước 3: Laser trẻ hóa vi điểm tác động lên các phần thâm đen tại môi lớn môi bé, bóc tách và đánh bật các hắc tố đen thành các hạt li ti, sau đó thải chúng ra ngoài trong quá trình điều trị. Collagen cũng được sản sinh, sắc hồng tươi tắn sẽ thay thế màu sắc đen sạm.

Công nghệ tiên tiến, hiệu quả cao, thời gian thực hiện ngắn, an toàn và phục hồi nhanh. Chỉ sau 3 ngày kiêng quan hệ, chị em sẽ tìm lại được vùng kín xinh đẹp, khỏe mạnh như thuở đôi mươi. Ngoài ra, ưu điểm của công nghệ cải tiến “Trẻ hóa âm đạo không phẫu thuật” là kết quả duy trì trong thời gian dài và ổn định. Chỉ G-silk được cấy tại thành âm đạo nhắc nhở cơ thể không ngừng tăng sinh collagen, chống lại các tình trạng giãn rộng trở lại.

Phương pháp được giới chuyên môn đánh giá cao và được phái đẹp ưa chuộng. Các khách hàng tại Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu hài lòng nhờ sự can thiệp của công nghệ thu hẹp, se khít âm đạo cải tiến.

Liên hệ: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu 32D Thủ Khoa Huân, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. (Đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành).

Hotline: 0906 82 70 70/ 0902 400 269.

Website: http://benhvienthammyaau.vn/

Facebook: http://facebook.com/BenhVienThamMyAAu

(Nguồn: Bệnh viện thẩm mỹ Á Âu)