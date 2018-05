Giải pháp trị hôi nách tận gốc

Mỗi ngày tôi tốn khá nhiều thời gian cho công đoạn tẩy mùi hôi nách. Nhưng chỉ được một thời gian là đâu lại vào đấy. Xin chuyên mục tư vấn giúp cách điều trị hôi nách triệt để. (Mai)

Trả lời:

Việc phải sống chung với chứng hôi nách khiến bạn gặp nhiều phiền toái trong công việc và giao tiếp. Đặc biệt là trong tiết trời mùa hè, nhiệt độ cao, oi bức là điều kiện thuận lợi khiến mùi mồ hôi lan tỏa, gây khó xử cho bạn và phiền toái với những người xung quanh.

Chứng hôi nách gây nhiều phiền toái, ảnh hưởng đến cuốc sống của bạn.

Trong dân gian có lưu truyền một số mẹo trị chứng hôi nách bằng chanh, phèn, lá bạc hà, gừng… Tuy nhiên, các phương pháp này chỉ có hiệu quả với trường hợp hôi nách nhẹ. Nếu mắc phải chứng hôi nách nặng, lâu năm, bạn có thể thất vọng khi chúng không thể giúp bạn trị dứt điểm mùi cơ thể.

Vùng nách có 2 tuyến mồ hôi, tuyến apocrine và tuyến eccrine. Trong đó, apocrine là tuyến nhầy, sinh ra các axit béo tự do, rượu và một lượng cholesterol cùng este của nó. Khi các vi khuẩn phân hủy các axit béo và các chất hữu cơ do tuyến aprocrine sinh ra sẽ tạo thành những sản phẩm trung gian như andehyd, xeton là những chất có mùi rất khó chịu mà ta gọi là hôi nách. Do đó, nguyên tắc trị dứt điểm mùi mồ hôi nách là phải tiêu diệt toàn bộ ổ vi khuẩn và vùng màng nhầy ở khu vực dướicánh tay.

Để điều trị triệt để chứng hôi nách, bạn có thể tham khảo công nghệ hút bỏ nội soi tuyến mồ hôi nách Laser Shot V5, hiện được áp dụng độc quyền tại thẩm mỹ viện Hoàn Mỹ. Đây là công nghệ tiên tiến và được ưa chuộng hiện nay bởi những ưu điểm như: nhanh chóng, không phẫu thuật, không đau, không để lại sẹo, chỉ cần điều trị một lần thực hiện cho kết quả triệt để vĩnh viễn.

Điểm khác biệt của công nghệ trị hôi nách Laser Shot V5 so với các phương pháp phẫu thuật thông thường là không cần rạch da nên không gây cảm giác đau đớn, không chảy máu, không để lại sẹo hay làm nhăn nhúm da. Điều này có được nhờ công nghệ Laser Shot V5 hoạt động dựa trên nguyên tắc sử dụng ánh sáng với nhiệt độ cao chiếu trực tiếp vào vùng điều trị, sóng ánh sáng chỉ tác động vào vùng màng nhầy dưới da, đốt cháy hết màng nhầy và tiêu diệt ổ vi khuẩn gây ra hôi nách mà không ảnh hưởng đến các vùng xung quanh.

Chứng hôi nách được điều trị triệt để, vĩnh viễn nhờ công nghệ Laser Shot V5.

Quy trình điều trị bằng kỹ thuật LaserShot V5 đơn giản, dễ thực hiện. Dựa vào sơ đồ phân bổ tuyến mồ hôi được định sẵn sau khi thăm khám, bác sĩ tiến hành gây tê lạnh vùng điều trị. Sau đó, chiếu ánh sáng từ Laser Shot V5 tác động trực tiếp vào vùng màng nhầy, đốt cháy và tiêu diệt hoàn toàn ổ vi khuẩn gây mùi hôi nách. Thời gian để thực hiện chỉ tốn 15-20 phút. Sau đó, bạn chỉ cần băng ép nhẹ nhàng và có thể trở lại ngay với công việc thường nhật.

Kỹ thuật trị hôi nách nội soi LaserShot V5 được cả giới chuyên gia và khách hàng đánh giá cao nhờ các ưu điểm kể trên. Hiện kỹ thuật này được ưa chuộng và ứng dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản… Bạn nên lựa chọn những địa chỉ thẩm mỹ uy tín với trang thiết bị máy móc hiện đại để hiệu quả điều trị tối ưu.

Công nghệ trị hôi nách hiện đại Laser Shot V5 tại thẩm mỹ viện Hoàn Mỹ đã giúp nhiều khách hàng tìm lại sự tự tin.

