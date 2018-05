Giải pháp trị sẹo rỗ trên da

Ở dưới da có hệ thống liên kết là collagen và elastin giúp nâng đỡ, tạo sự đàn hồi cho da. Khi xuất hiện những tổn thương nhẹ thì các tế bào nguyên sợi sẽ tuân theo sự phản ứng tự nhiên của cơ thể là tự làm lành bằng cách tái tạo. Nhưng khi xảy ra các tác động mạnh khiến da bị thương tổn như nặn mụn thì da sẽ bị dính với cấu trúc da ở dưới lớp sâu hơn do các chuỗi liên kết collagen và elastin bị đứt gãy, thiếu hụt, từ đó tạo thành vết lõm trên bề mặt - sẹo rỗ.

Để giải quyết sẹo rỗ và mang lại làn da mịn màng như ý muốn, phối hợp công nghệ laser Fractional CO2 và Erbium - Yag là phương pháp điều trị tốt hiện nay. Fractional CO2 sẽ giúp phá hủy mô xơ của sẹo, loại bỏ lớp sừng cứng, hư tổn, kích thích sự sản sinh của collagen và elastin nhằm làm đầy vết sẹo rỗ. Erbium -Yag sẽ tác động xung quanh vùng sẹo để làm bằng các vết rỗ, trẻ hóa da, giúp da săn chắc, mịn màng.

So với các phương pháp cũ trước đây, phương pháp này được các bác sĩ và khách hàng từng điều trị đánh giá mang lại hiệu quả cao, an toàn. Laser Fractional CO2 và Erbium - Yag chỉ chiếu đúng vào tổ chức da cần loại bỏ, đồng thời giữ lại những vùng da nguyên vẹn xung quanh để làm đầy vết lõm một cách nhanh nhất. Lợi thế của công nghệ laser này là có thể điều chỉnh cường độ bắn để đi tới những độ sâu cần thiết, nhằm tác động vào lớp bã nhờn, làm thay đổi dưới màng tế bào, thúc đẩy quá trình giải phóng collagen, trả lại sự cân bằng cho da và giúp da bằng phẳng hơn. Kết hợp laser với thuốc đặc trị thì sẹo rỗ, lỗ chân lông to, da xỉn màu, sần sùi đều có thể giải quyết trong cùng một lần điều trị.