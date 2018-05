Giải pháp triệt ria mép hiệu quả?

Trả lời:



Hàng ria mép đậm khiến cho khuôn mặt người phụ nữ có phần nam tính hơn và đôi khi chúng còn lấn lướt cả bản chất nữ tính, dịu dàng của người con gái. Không ít bà mẹ chồng tương lai đã lắc đầu vì sợ cô con dâu nam tính sẽ lấn lướt chồng. Mặc dù các quan điểm nhân tướng học không đề cập nhiều đến vấn đề ria mép, nhưng trên thực tế, hàng ria mép ảnh hưởng rất nhiều đến ấn tượng của những lần gặp gỡ đầu tiên. Vì vậy, chị em vẫn thường rỉ tai nhau các phương pháp loại bỏ ria mép để chăm chút kỹ hơn cho diện mạo của mình.

Nếu như trước đây không ít chị em tìm đến những cách tẩy lông nhanh như bôi kem rụng lông hay bôi oxy già để làm nhạt màu lông. Không ai phủ nhận kết quả ngay tức thời của những phương pháp này, nhưng cũng không lâu sau đó chính chị em lại phải gánh hậu quả da xỉn màu và lông mọc rậm và cứng hơn. Do đó, những phương pháp triệt lông an toàn, hiệu quả là xu hướng tìm kiếm của những người phụ nữ hiện đại. Hiện nay, công nghệ triệt lông phiên bản 5 (Deplitation System) (được ứng dụng rộng rãi tại hơn 300 Spa y tế công nghệ cao trên thế giới) là xu hướng tìm kiếm của những tín đồ làm đẹp.

Công nghệ thẩm mỹ ngày càng phát triển mang đến cho các bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ và khách hang rất nhiều sự lựa chọn, song công nghệ triệt lông phiên bản 5 (Deplitation System) luôn là ưu tiên vì:

Đầu điều trị nhỏ gọn (kích thước 12x15 mm) giúp cho việc triệt long linh hoạt hơn, phù hợp với những vùng da nhỏ, mỏng và nhạy cảm như vùng mép hay da mặt. Đây là ưu điểm lớn so với những máy triệt lông phổ thông có ô điều trị lớn kích thước 30x70mm trở lên, chỉ thích hợp với vùng lưng, bụng, chân tay tại các beauty salon.

Không bị sạm da là ưu điểm thứ hai khi sử dụng phiên bản 5 để điều trị triệt lông. Nhờ gờ điều trị an toàn, gel y tế bảo đảm không bị tán xạ ra vùng xung quanh như những máy triệt lông không sử dụng gel y tế. Chính ưu điểm này sẽ giúp cho vùng da xung quanh an toàn tuyệt đối, không bị sạm lại do bắt sáng như những thế hệ cũ.

Triệt sạch lông, làm đẹp da. Sau trị liệu không những loại bỏ vĩnh viễn sợi lông, làn da còn được cải thiện nhờ có sóng Radio Frequency lưỡng cực, giúp săn chắc, minh màng.

Điều trị hiệu quả lông trắng và lông sáng màu là điều mà phiên bản triệt lông này khẳng định kết quả với khách hàng. Nếu những thế hệ triệt lông trước đó chỉ dùng ánh sáng hấp thụ melanin tại sợi lông thì phiên bản 5 hoàn toàn không bị phụ thuộc yếu tố này. Máy được chỉ định kết quả lâm sàng cao cho mọi loại lông kể cả lông màu trắng và lông tơ.

Kết quả tẩy ria mép bằng công nghệ Deplitation System (phiên bản 5).

Một liệu trình điều trị 8-10 lần, mỗi lần 5-20 phút tùy từng vùng điều trị, nên không làm ảnh hưởng đến quỹ thời gian eo hẹp trong cuộc sống bận rộn ngày nay. Hiệu quả đạt được trong thời gian 6-10 năm, giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều chi phí, cả về thời gian và tiền bạc.

