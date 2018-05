Giảm 50% giá triệt lông, tắm trắng, trị sẹo

“Thu vàng tri ân - Nhận ngàn ưu đãi” là chương trình khuyến mãi thường niên được triển khai duy nhất trong năm tại Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Với mong muốn tri ân khách hàng và mang đến món quà làm đẹp cao cấp cùng mức giá ưu đãi, Dencos Luxury đã áp dụng nhiều gói khuyến mãi. Trong đó, ưu đãi giảm giá mạnh đến 50% được áp dụng cho những công nghệ thẩm mỹ phổ biến, được nhiều khách hàng lựa chọn như tắm trắng, trị sẹo rỗ và triệt lông.

Trị sẹo rỗ với giá giảm lớn nhất năm

Với thế mạnh là luôn chuyển giao những công nghệ điều trị hiện đại, Dencos Luxury hiện sở hữu 2 công nghệ trị sẹo rỗ hiệu quả cao là Fractional Lotus và Fractional Endymed.

Trị sẹo rỗ là nhu cầu làm đẹp được nhiều người quan tâm, nhưng không phải ai cũng biết áp dụng công nghệ đặc trị khoa học và an toàn.

Đây là những công nghệ sử dụng công nghệ bước sóng ánh sáng laser và năng lượng sóng RF đa cực với chế độ xung ngắn, dài di chuyển trên bề mặt da, khắc phục mức độ tổn thương trong các lớp biểu bì. Đồng thời, nguyên tắc hoạt động của công nghệ còn làm nhiệm vụ kích thích tăng sinh collagen, elastin, tế bào biểu mô mới, từ đó làm đầy sẹo rỗ và cải thiện độ đàn hồi của da; tái tạo làn da láng mịn và săn chắc.

Điều trị sẹo với Fractional Lotus và Fractional Endymed sẽ giúp bạn cải thiện những vết sẹo rỗ, sẹo thâm do mụn trứng cá lâu năm, sẹo do bệnh thuỷ đậu, tàn nhang, lỗ chân lông to. Hiệu quả cam kết xuất hiện ngay từ lần đầu tiên và có kết quả sau vài lần điều trị tiếp theo.

Tắm trắng cao cấp giá chỉ còn một nửa

Nano vàng và nhân sâm là một trong những nguyên liệu làm đẹp tự nhiên cao cấp và an toàn. Nano vàng có thành phần: Ion vàng, Beta-Glucan (chiết xuất từ ngũ cốc), Resveratrol (chiết xuất từ Polygonum Cuspidatum), C0-Q10, Vitamin C & Arbutin, BACK, Hydromx, Isoflavones... Còn trong tế bào gốc nhân sâm có chứa các thành phần: Malnonyl Rb1, Rb2, Rc, Rd, Saponin… Khi làn da được tắm mình trong sữa tươi và tinh chất nano vàng cộng nhân sâm, những dưỡng chất trên sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch của da; giải độc, cung cấp chất dinh dưỡng cho da; tăng độ đàn hồi, độ ẩm giúp làn da trở nên săn chắc và mịn màng hơn.

Bên cạnh đó, 2 chất này còn có tác dụng các xóa mờ vết sạm đen; thúc đẩy tái tạo máu, tăng cường oxy giúp mạch máu lưu thông, làn da luôn căng hồng, tươi sáng. Đặc biệt, chiết xuất tế bào gốc nhân sâm chứa nhiều thành phần Ginsenoside, Manthanol giúp ngăn chặn quá trình lão hóa, giảm các vết nhăn, vết nám.

Tắm dưỡng trắng toàn thân với nano vàng và nhân sâm là bí quyết gìn giữ làn da ngọc ngà, tự tin tỏa sáng của nhiều diễn viên nổi tiếng.

Nano vàng và nhân sâm khi được kết hợp với nhau trong một liệu trình tắm dưỡng sẽ mang lại cho làn da hiệu quả trắng hồng, mịn màng, tươi trẻ một cách tự nhiên từ bên trong, không gây kích ứng và bào mòn da, không bắt nắng, phù hợp với nhiều loại da và nhiều lứa tuổi. Xem thêm tại đây.

Triệt lông giảm giá đến 50%

Những vùng da có lông như cánh tay, chân, ngực, nách, vùng bikini hay thậm chí cả mặt, mép, cằm khiến nhiều chị em phụ nữ và cả đấng mày râu cảm thấy thiếu tự tin, phiền phức. Nhưng bạn đừng nên vội vàng áp dụng các phương pháp tức thì mà có thể làm cho lông quay trở lại với mức độ dày đậm hơn sau này, hoặc thậm chí tổn thương nang lông.

Triệt lông giá chỉ còn một nửa tại Dencos Luxury là cơ hội để bạn khắc phục những vùng lông phiền toái trên cơ thể của mình.

Tại Dencos Luxury, các bác sĩ khuyên bạn nên áp dụng công nghệ triệt lông tân tiến đã được kiểm nghiệm lâm sàng. Theo đó, Hyperyon là thế hệ công nghệ laser mới, sử dụng hệ thống thiết bị thông minh, tự động phân tích mật độ lông, màu lông và sắc tố da… để tạo ra bước sóng với nguồn năng lượng phù hợp, tác động vào sợi lông giúp triệt bỏ một cách hiệu quả. Đồng thời, những tác động này kết hợp với bước sóng 1064nm giúp làm trắng sáng vùng da điều trị. Công nghệ Hyperyon điều trị nhẹ nhàng, không gây bỏng rát hoặc kích ứng da, vừa giúp triệt sạch lông, vừa thu nhỏ lỗ chân lông, làm săn chắc vùng điều trị và ngăn ngừa viêm nang lông.

Chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật diễn ra từ ngày 1/8 đến 31/8. Xem thêm tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 3838 8836 - 08 6652 7999

135-137 Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT: 04 730 888 36 - 0902 8888 36

227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 355 4855

Facebook: facebook.com/thammyviendencos

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)