Giảm béo sau sinh bằng công nghệ kép mới

Chị em thường bị tăng cân nhiều khi mang thai.

Những tháng ngày mang thai vất vả đã qua, thật hạnh phúc khi nhìn thấy con yêu đang lớn lên từng ngày, nhưng nhiều chị em đang phải đối mặt với một nỗi lo mới mang tên "Giảm béo" Quá trình mang thai làm chị em tăng nhiều, sau khi sinh, phần bụng và eo đã to gấp rưỡi thời con gái. Họ bắt đầu quá trình ăn kiêng, luyện tập và mong lấy lại phần nào vóc dáng thon gọn nhưng tất cả chỉ là vô ích. Giờ đây, Viện thẩm mỹ y khoa Dr.Hải Lê sẽ giúp bạn đánh tan nỗi lo ấy với một công nghệ kép tiên tiến năm 2012.

Liệu trình giảm béo an toàn.

Liệu trình kép này là sự kết hợp giữa hai công nghệ giảm béo bằng sóng siêu âm Cavi-lipo và nâng cơ bằng Endymed 3Deep Pro. Đây là hai công nghệ đã được FDA chứng nhận về độ an toàn cho sức khỏe và hiệu quả cho điều trị. Cụ thể, liệu trình giảm béo an toàn được thực hiện làm hai bước chính: bước đầu tiên là giảm mỡ bụng bằng sóng siêu âm Cavi- lipo, sau đó là nâng cơ bằng công nghệ Endymed 3 Deep Pro.

Ban đầu, sóng siêu âm của Cavi-lipo với sóng hội tụ tần số 25 KHz cho phép tác động vào bên trong lớp mỡ rộng và sâu, tạo nên vô số bong bóng chân không siêu nhỏ có nhiệt độ và áp suất cao, sau đó các bong bóng này nổ tung, tạo thành nhiều đợt sóng xung kích phá hũy các mô mỡ và hòa tan thành dịch lỏng, sau đó mỡ hóa lỏng này sẽ được đào thải ra ngoài theo các con đường chuyển hóa và bài tiết khác nhau như mồ hôi, nước tiểu… Khi thực hiện, bạn không thấy đau, không có cảm giác khó chịu như các phương pháp khác. Ngược lại, trong quá trình làm, bạn có thể thư giãn, thậm chí tranh thủ ngủ được một giấc.

Không chỉ thon gọn vùng bung, hút mỡ bằng Cavi-Lipo còn làm thon gọn vùng tay, hông, bắp đùi hiệu quả

Do đã vượt qua được những tiêu chuẩn kiểm tra rất khắt khe của FDA (Cơ quan an toàn về dược phẩm và thực phẩm Mỹ) và CE (tiêu chuẩn châu Âu) nên công nghệ này an toàn, không gây đau, da không bị bỏng rát.

Quá trình mang thai đã cộng vào cân nặng của các chị em thêm gần 20kg nữa, làn da phải giãn ra để tiếp nhận những mô mỡ ngày một dày lên. Quá trình đó đã kéo căng da bụng làm cơ thành bụng bị nhão ra, da chùng lại. Công nghệ nâng cơ Endymed 3Deep Pro, dưới tác động của sóng RF sẽ làm co cuộn, sắp xếp lại các liên kết collagen làm các sợi collagen sẽ được thu gọn lại, đồng thời kích thích sự sản sinh các chuỗi collagen và eslatin mới. Nhiệt lượng cũng giúp quá trình trao đổi chất của các tế bào tốt hơn. Da săn chắc, hồng hào và tươi trẻ hơn.

