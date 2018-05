Nguyên nhân của béo phì là do thói quen ngồi nhiều, ít vận động, không có thời gian tập thể dục duy trì vóc dáng. Có 3 nhóm nguy cơ béo phì tăng cao gồm: phụ nữ sau khi sinh; giới văn phòng, công sở; nam giới bụng bia do hay phải tiếp đãi khách. Ở đàn ông, lượng chất béo vượt quá 25% so với tổng lượng mỡ trong cơ thể thì bị coi là bị bệnh béo phì. Ở phụ nữ, tỷ lệ này là 30%.

Béo phì là cảnh báo xấu về sức khỏe thể chất và tinh thần.

Béo là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm như: tiểu đường, đau tim, huyết áp cao, gout, xương khớp và ung thư. Bệnh này cũng gây trầm cảm, giảm tự tin và giảm chất lượng cuộc sống của rất nhiều người. Bạn có thể tham khảo một số cách dưới đây để giảm béo và ngăn ngừa béo phì:

Thay đổi thói quen - Các thói quen hàng ngày góp phần đáng kể định hình nên vóc dáng của bạn. Chỉ cần thay đổi các thói quen cũng giúp bạn giảm đi 2kg đến 4kg trong một năm. Bạn có thể chọn địa điểm ăn cơm trưa cách xa chỗ làm một chút để tranh thủ vận động nhẹ nhàng chỉ đơn giản bằng cách đi bộ. Việc này giúp ích cho việc tiêu hao năng lượng đồng thời giúp bữa trưa được tiêu hóa tốt hơn. Thay vì luôn luôn chọn thang máy bạn có thể đi thang bộ khoảng 3 đến 4 tầng gác một ngày cũng giúp đáng kể trong việc ngăn ngừa mỡ tích tụ tại vùng bụng, bắp chân. Chọn một môn thể thao yêu thích để bạn vừa tập luyện vừa thư giãn cùng bạn bè, trong đó: yoga, gym là lựa chọn phù hợp.

Lối sống lành mạnh, tăng cường vận động giúp bạn thon thả và trẻ lâu.

Chế độ ăn - Một chế độ ăn có khả năng giúp giảm cân bắt buộc phải có tổng lượng calo thấp. Một cách hạ thấp tổng lượng calo có hiệu quả là ăn nhiều các thức ăn thực vật như các loại trái cây ít đường, rau và ngũ cốc toàn phần. Cách khác đơn giản là hạn chế tinh bột và dầu mỡ từ các đồ ăn rán, quay… Đa dạng hóa bữa ăn cũng có thể giúp bạn đạt được mục tiêu mà không phải từ bỏ nhiều sở thích ăn uống.

Tăng cường vận động - Thay vì ngồi một chỗ suốt thời gian liền, bạn hãy thỉnh thoảng đứng dậy đi bộ nhẹ như lấy nước uống hay đi dạo một vòng trong văn phòng, hoặc là trao đổi công việc với đồng nghiệp. Cách này vừa giúp giảm tải áp lực cho mắt vừa giúp xả stress cũng như tránh tích tụ mỡ thừa hiệu quả.

Bạn có thể đạp xe tới chỗ làm nếu đoạn đường không quá xa… Hãy tận dụng mọi cơ hội để tập cơ bụng trong các thời điểm trong ngày, khi chờ thang máy hoặc xe bus hãy làm co cơ bụng của bạn trong 10 giây với 5 hoặc 6 lần, làm việc vặt trong nhà, hạn chế xem TV… Xoa bụng vòng tròn cũng giảm tích mỡ bụng đồng thời hỗ trợ tiêu hóa khi vừa ăn xong.

Khác biệt trước và sau khi giảm mỡ bụng.

Công nghệ giảm béo - Khi nỗ lực giảm cân không thành, tâm lý chị em dễ sinh ra chán nản và buông xuôi. Để thoát khỏi nỗi ám ảnh cơ thể đẫy đà mà không phải mất nhiều thời gian, bạn có thể nhờ đến sự can thiệp của công nghệ cao.

